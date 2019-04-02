四川森林大火吞噬30名打火弟兄 親友不忍淚送別

2019-04-02 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸四川省涼山州木里縣雅礱江鎮近日發生高山森林大火，3月31日因瞬間風力改變引發山火爆燃，形成巨大火球，致撲火消防隊員失聯；大陸官方證實，30名失聯撲火員的遺體已全部尋獲，其中，其中有27人屬涼山州森林消防支隊，皆為年輕人，1人為「80後」，24人是「90後」，2人「00後」，另外為包括木里縣林業局長在內的3名地方幹部。

截至1日晚間，30名失聯的打火弟兄的遺體已全部找到，死者遺體晚上送往西昌市殯儀館，上萬名市民自發在街上夾道列隊，送別英勇的救火英雄，當運送遺體的車隊通過，人群集體向英雄敬禮，人群中開始響起掌聲，有人低聲抽泣，更多的人則默默目送，有民眾還在路中央擺放一列菊花，白布鋪寫著「救火英雄一路走好」。

「再見了，永遠的兄弟」，當遺體被抬下來後，兩位身著消防服的隊員也走下救護車，簡單地與戰友、同事做了擁抱，便埋頭大哭起來。

封面新聞報導，他們中，有的是剛結婚正等著生寶寶的士官，有的是不到一年的新兵，有的是家中唯一的孩子，他們來自不同的地方，在西昌駐紮，大火燒上山嶺，他們急匆匆奔赴火場，看似平常的一次出警，卻成了永別。

在社交網路上，網友已經開始自發祭奠這些犧牲消防隊員，他們的朋友、親人、同學也在默默地轉發著有關他們最後的信息。

在西昌市殯儀館送行的一位消防隊員表示，犧牲的27名消防員中，有一位是他的好兄弟，「他出發之前，我們剛剛點了外賣，他喜歡吃雞腿，專門點了一個雞腿。但是剛拿到外賣，還沒拆開盒子，警鈴就響了，我兄弟就馬上換衣服出發了」，他說，「外賣沒來得拆開，雞腿也沒來得及啃」。

28歲的張浩是這批犧牲隊員中年齡最大的，結婚沒多久，還沒孩子，他的舅舅說「他爸爸媽媽無法承受，沒有來殯儀館，他愛人也悲痛到不行。」

與張浩情況類似的，還有一名隊員，他的女朋友在微博上發了一張他的信，並配上一句話「他真的很優秀」。信中，這位隊員告訴他的女朋友「這段時間一直在火場上，也就是昨天的那一場火讓我明白了很多，當我被火包在裏面，再走出來的時候，我心中真的很想你。想到（這）我哭了，我真的很怕下一場火我就再也回不來了。幸好這次我躲掉了。只是我不知道我還能幸運多久。現在我只想珍惜我們在一起的時光。對不起，我是一個不負責的男人，因為不知道哪一秒我就會離開你。真的對不起，我愛你」。

貼完這封信，這位隊員的女朋友悲痛地表示，「他說他要娶我，提前給我做好了團扇和頭飾……我接受不了」。