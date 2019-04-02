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《北京觀察》聲援許章潤 中國知識界的驕傲與欣慰

2019-04-02 16:27世界日報 雲上風

清華大學以極端手段處置敢言學者許章潤，引發中國知識界集體行動，4月1日起一封公開信在網上聯署，要求立即恢復許章潤教授工作，停止一切迫害行動，恢復清華大學的自由獨立之精神。

這封致清華大學及其校長邱勇的信，起始聯署於3月31日，明言簽名聯署永久開放，持續更新，兩天來聯署者越來越多，巳由北京擴展到上海、天津等多個城市。令人驕傲的是，首批聯署者是中國人民大學校友；令人欣慰的是，清華大學的教師和校友不斷多，4月1日晚一度多過其他城市和學校。

這封信的準確版本有五個自然段，起首就說，聞悉許章潤教授因言被清華大學撤銷職務、停止招生、授課和科研活動，感到震驚、不解、憤怒。

公開信說，大學是思想自由的殿堂，許章潤對中國政治、經濟、社會現象進行研究，發表評論，實屬大學教授的本職。清華大學剝奪許章潤教授的工作權力，不僅有違學術自由的傳統，也違反憲法和教師法。

公開信批清華大學此舉德寡器小，自裁不已。又說對許章潤教授停課停職進行審查的做法輕率武斷，未有結論先有處分的有罪推定尤其拙劣，對此堅決反對。

許章潤去年7月發表「我們當下的恐懼與期待」一文，指中共回歸極權政治，又批評當局搞「造神運動及個人崇拜」；要求在人大會議上再度修憲以恢復國家主席任期制度、「平反六四」、反思對外大量援助，以及實施官員財產陽光法案等。去年11月和今年1月，許章潤再發表題為《低頭致意，天地無邊》、《中國不是一個紅色帝國》兩篇長文，指出中國是一個超大規模的極權國家，呼籲當局進行政治體制改革。

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