大人糾紛小孩受罪 河南狠師投毒八寶粥害23幼兒吐血絲

2019-04-02 16:24 世界日報 中國新聞組／北京2日電



河南省焦作市一間幼兒園日前發生23名小孩食物中毒，有小孩一度昏迷。當地警方證實是一名老師為報復另一名老師，在八寶粥內投毒；肇事教師已被刑事拘留，幼兒園被勒令停業整頓，大多數幼兒送醫洗胃、吊點滴後，目前恢復狀況良好已出院。

據澎湃新聞報導，焦作公安局焦南派出所官方微博指出，3月27日上午，焦作市解放區「萌萌學前教育幼兒園」發生一起疑似幼兒食物中毒事件。警方初步偵查，該事件是該園王姓教師投放亞硝酸鹽所致，「兩個老師有矛盾，為了報復洩憤。」王已被拘留。

一名孩童的家長李先生透露，事發於上月27日上午10時多，當時他接到園方來電，稱孩子在校用餐後出現嘔吐、暈厥等情況，他趕到現場，發現孩子暈厥，「褲子上吐的都是，還吐出血絲，除了我家小孩還有另外三、四個小孩也在吐，臉色發白」。23名住院幼兒除1名症狀較重外，還有7名兒童留院觀察治療，其他幼兒則已陸續出院。

另據上游新聞報導，八寶粥是9時的加餐，一起煮的，再拿個鋼桶送到各個班裡。大班小班吃了沒事，中班的娃娃說是苦的，出現症狀後，多數送到焦作市第二人民醫院。該區教育部門責令幼兒園停業整頓，目前已著手將學生分流到其他幼兒園。

3克亞硝酸鹽下肚恐致死

亞硝酸鹽外觀及滋味都與食鹽相似，易溶於水，在工業、建築業中廣為使用，肉類製品中也允許限量使用。亞硝酸鹽引起食物中毒的機率較高，食入0.3~0.5克的亞硝酸鹽即可引起中毒，3克會導致死亡。