親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

買15元報紙翻身千萬富翁 統一發票中獎清冊出爐

廣州司機邊哄娃邊開公交車 乘客心驚驚

2019-04-02 16:23世界日報 中國新聞組／廣州2日電

廣州一名公交車司機上班，竟然將自己的兒子帶進駕駛區域內，一邊帶娃、一邊開車，讓乘客心驚驚，「小孩動一下會碰到司機，這樣很容易造成事故的。」引發議論。

微信公眾號「新快報」報導，王小姐日前搭乘公交車，發現年約六歲的小男孩不斷和開車的司機爸爸聊天，後來司機還將小孩帶到駕駛區域內，儘管他大部分時間都能手扶護欄，但偶爾也會興奮地鬆手跳動，「這樣很容易造成事故的。」

王小姐透露，從司機父子的言行舉止中，她也深刻地感到涉事司機因工作的特殊性而缺少對兒子成長的陪伴，「如果說小孩是坐在他太太的旁邊，他們這樣交談的話，我都可以支持的，但你現在在駕駛位裡面我就不支持了。」

公交車公司接獲反映後調查指出，該名崔姓司機擔任公交駕駛員五年，與家中獨子聚少離多。當天由於兒子哭鬧著想見爸爸，媽媽便帶著他搭乘爸爸所駕駛的公交車。相關負責人表示，「孩子上車後想體驗一下父親作為駕駛員的感覺，駕駛員說一下子忘了形，他就完全忘記自己是駕駛員的身分了，他覺得將小孩短時間放在那，站一站是沒問題的。」目前，公司方面已暫停當事崔姓車長的駕駛員職務，對其進行駕駛員職業道德及崗位安全職責的教育，負責人表示會馬上針對這類情況進行專項整治。

網友紛紛表示，「很多人為了工作而跟家人聚少離多啊，這不是工作違規的藉口！」「開公交車五年了，應該有基本常識吧？職業安全操守規則沒培訓過嗎？」

公眾號微信
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

四川森林大火吞噬30名打火弟兄 親友不忍淚送別

2019-04-02 16:05

《北京觀察》聲援許章潤 中國知識界的驕傲與欣慰

2019-04-02 16:27

大人糾紛小孩受罪 河南狠師投毒八寶粥害23幼兒吐血絲

2019-04-02 16:24

蹦！共享單車從天降砸死老翁 家屬：兩家無矛盾

2019-04-02 16:01

管住青年眼睛 中國短影音防沉迷系統6月上路

2019-04-02 15:45

雲南在建高速隧道爆炸 兩人死亡、五人失聯 民房玻璃也震碎

2019-04-02 13:54

大陸電競之父借殼上市生變 殼公司閃崩跌停

2019-04-02 13:41

深莞穗城軌交通 九月底開通

2019-04-02 12:11

大陸飲料巨頭娃哈哈 也要做智慧型機器人

2019-04-02 12:07

雲南官員唱KTV傳出不雅照 被降為科員 留黨察看2年

2019-04-02 11:34

國有景區門票降價

2019-04-02 02:25

至10月26日止 夏秋航季航班開跑

2019-04-02 02:25

文博會 5月16日起深圳舉辦

2019-04-02 02:25

廣東實驗中學 打造5G課堂

2019-04-02 02:25

南沙郵輪母港 下周談航線

2019-04-02 02:24

大灣區新動脈 虎門二橋12.89公里今通車

2019-04-02 02:24

深圳未來13條鐵路1小時通珠三角

2019-04-02 02:24

四川三星堆博物館 台遊客免費

2019-04-02 02:24

大陸結婚率7.2‰ 探五年新低

2019-04-01 23:26

被老師用電鍋電線鞭打 男學生傷痕累累住院

2019-04-01 19:55

四川森林大火 30消防人員殉職

2019-04-01 19:02

四川森林大火26人罹難 另有30名消防員失聯

2019-04-01 18:32

蘇州召開安全生產會議 指台企燃爆影響惡劣

2019-04-01 18:08

響水爆炸後…江蘇工廠10天內又爆！至少7死

2019-04-01 18:05

《北京觀察》新編陝北民歌 唱起清華許先生

2019-04-01 18:05

蹦蹦床飛天！恐怖強風襲遊樂園 18童被拋空狠墜

2019-04-01 17:18

確認重啟 陸環境部：核電項目今年將陸續開工

2019-04-01 15:52

清華自主招生不收文組？ 家長罵歧視

2019-04-01 14:25

調侃英烈髮型 河南髮廊停業整頓

2019-04-01 14:25

失獨家庭和精神病患列掃黑重點… 湖南官方被罵慘

2019-04-01 14:24

最美伴娘現身！細肩帶裙露深長事業線 新娘慘淪為配角

2019-04-01 14:22

不滿安置政策 寮屋居民嗆林鄭月娥

2019-04-01 13:51

機場又一保安染麻疹 專家：問題在通風系統

2019-04-01 13:49

第2隻「港產」川金絲猴誕生 海洋公園邀大眾命名

2019-04-01 12:37

中國再爆非洲豬瘟疫情 湖北78隻豬死亡

2019-04-01 11:40

河南遊樂床被塵捲風刮上天 2孩童死20傷

2019-04-01 11:13

號稱「中國那斯達克」的上交所科創板 向台商招手

2019-04-01 09:04

兩岸微流行／AI正夯 陸大學設人工智能系

2019-04-01 00:43

兩岸文昌文化季 梓潼洞經古樂團奏高山青

2019-04-01 00:43
看更多

熱門文章

四川森林大火 30消防人員殉職

2019-04-01 19:02

共機飛越中線又繞台 陸媒：美台勾結加劇「這很過分」

2019-04-01 21:22

愚人節驚見「人扮猩猩」 家長怒批：誰要花錢來看你？

2019-04-01 20:46

日本改年號「脫中」陸媒：100000+年都不成

2019-04-02 13:11

台軍機若飛越台海中線反制 港媒：正中北京下懷

2019-04-02 16:04

紐總理首訪陸 習近平暗挺華為

2019-04-02 00:29

四川森林大火26人罹難 另有30名消防員失聯

2019-04-01 18:32

「我將無我」習近平的治國新詞 鄧聿文：恐帶來大災難

2019-04-02 16:05

相隔三年 陸再啟動核電工程

2019-04-01 23:26

共機若再越中線蔡英文要強勢驅離 陸批胡言亂語

2019-04-02 16:11

雲南官員唱KTV傳出不雅照 被降為科員 留黨察看2年

2019-04-02 11:34

周志懷：一國兩制台灣方案金馬可先行

2019-04-02 15:26

突破「死亡線」 中海油揭密開挖超千億方級天然氣田

2019-04-02 12:04

蘇州召開安全生產會議 指台企燃爆影響惡劣

2019-04-01 18:08

北京踩煞車為「一帶一路」地產熱降溫

2019-04-01 18:50

哈根達斯稱霸大陸高端冰淇淋市場多年 為何跌下神壇

2019-04-02 14:09

台海衝突增大 大陸官媒：不排除定點清除台軍基地

2019-04-02 10:40

習再提「兩個不能否定」 外媒：安撫路線之爭

2019-04-01 17:55

華為砸5百億收買人心 東莞員工歐洲小鎮上班

2019-04-02 16:28

被老師用電鍋電線鞭打 男學生傷痕累累住院

2019-04-01 19:55

大陸結婚率7.2‰ 探五年新低

2019-04-01 23:26

深莞穗城軌交通 九月底開通

2019-04-02 12:11

銅鑼灣書店前店長林榮基不滿修訂逃犯條例 正安排移民

2019-04-01 17:34

紅二代北京聚會 指中共面臨執政考驗但習可創奇蹟

2019-04-02 12:27

麥當勞股東 中信獲利大減78%

2019-04-02 02:17

中美貿易談判 傳北京對網安讓步

2019-04-02 00:29

華為放話要做全球第一 旗下「榮耀」品牌全球前四

2019-04-02 16:06

周裕穎「未來人」 向特斯拉致敬

2019-04-02 02:26

大灣區新動脈 虎門二橋12.89公里今通車

2019-04-02 02:24

大陸電競之父借殼上市生變 殼公司閃崩跌停

2019-04-02 13:41

紅二代北京聚會捧習近平 稱能創造歷史奇蹟

2019-04-02 15:58

國有景區門票降價

2019-04-02 02:25

四川森林大火吞噬30名打火弟兄 親友不忍淚送別

2019-04-02 16:05

共機飛越台海中線 港媒：下一步會常態化

2019-04-02 10:16

「核三代」進化 大賺海外財

2019-04-01 23:26

中國玩具市場規模 逾700億元

2019-04-02 02:26

大陸飲料巨頭娃哈哈 也要做智慧型機器人

2019-04-02 12:07

傳撤駐港人員 陸委會：相信台港會務實考量需要

2019-04-01 21:30

富商挑戰港府 阻修訂逃犯條例

2019-04-02 00:29

深圳未來13條鐵路1小時通珠三角

2019-04-02 02:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top