廣州司機邊哄娃邊開公交車 乘客心驚驚

2019-04-02 16:23 世界日報 中國新聞組／廣州2日電



廣州一名公交車司機上班，竟然將自己的兒子帶進駕駛區域內，一邊帶娃、一邊開車，讓乘客心驚驚，「小孩動一下會碰到司機，這樣很容易造成事故的。」引發議論。

微信公眾號「新快報」報導，王小姐日前搭乘公交車，發現年約六歲的小男孩不斷和開車的司機爸爸聊天，後來司機還將小孩帶到駕駛區域內，儘管他大部分時間都能手扶護欄，但偶爾也會興奮地鬆手跳動，「這樣很容易造成事故的。」

王小姐透露，從司機父子的言行舉止中，她也深刻地感到涉事司機因工作的特殊性而缺少對兒子成長的陪伴，「如果說小孩是坐在他太太的旁邊，他們這樣交談的話，我都可以支持的，但你現在在駕駛位裡面我就不支持了。」

公交車公司接獲反映後調查指出，該名崔姓司機擔任公交駕駛員五年，與家中獨子聚少離多。當天由於兒子哭鬧著想見爸爸，媽媽便帶著他搭乘爸爸所駕駛的公交車。相關負責人表示，「孩子上車後想體驗一下父親作為駕駛員的感覺，駕駛員說一下子忘了形，他就完全忘記自己是駕駛員的身分了，他覺得將小孩短時間放在那，站一站是沒問題的。」目前，公司方面已暫停當事崔姓車長的駕駛員職務，對其進行駕駛員職業道德及崗位安全職責的教育，負責人表示會馬上針對這類情況進行專項整治。

網友紛紛表示，「很多人為了工作而跟家人聚少離多啊，這不是工作違規的藉口！」「開公交車五年了，應該有基本常識吧？職業安全操守規則沒培訓過嗎？」