雲南在建高速隧道爆炸 兩人死亡、五人失聯 民房玻璃也震碎

2019-04-02 13:54 世界日報 北京2日電



來源：YouTube

有消息稱，雲南昭通威信縣扎西隧道1日發生爆炸，導致兩人死亡、五人失聯，當局正加緊搜救。

新京報報導，一則現場視頻顯示，黑夜中，工地上有數輛救護車停在附近。有聲音稱「扎西隧道爆炸了」。另一則視頻顯示，村民家中玻璃碎裂，「正在睡覺突然發生爆炸，玻璃砸下來差點打到頭」。

據報導，昭通市消防接警台確認威信扎西隧道發生爆炸事故，「我們的人已經趕往現場了」。

威信縣人民醫院一名工作人員稱，目前已收治了兩名傷員，目前正在緊急搶救中，還有醫護人員趕往現場。

威信縣一名政府工作人員稱，目前威信縣縣長已趕往現場，具體情況暫不明。

報導指出，一名知情人稱，扎西隧道是正在修建的高速隧道，在羅布鎮境內，隧道長約5800多米，可貫通到扎西鎮，「山裡有很多煤礦，瓦斯含量很高，工程進度慢，一般是測了指數安全才進去工作，隧道裡24小時通風。」

據報導，上述知情人稱，他所在住處距離扎西隧道近兩公里距離，1日晚8時左右，突然聽到一聲巨響，「平時會放炮，但聲音也沒這麼大，然後有人說，扎西隧道爆炸了。」隨後，知情人前往扎西隧道查看，發現隧道已經被封鎖。