大陸飲料巨頭娃哈哈 也要做智慧型機器人

2019-04-02 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸飲料巨頭娃哈哈，也要進軍智慧型機器人。娃哈哈成立的智慧型機器人公司，主要從事智慧型機器人產品與解決方案的開發、生產、銷售，例如磨拋機器人打磨機頭的智慧化控制，一方面滿足娃哈哈自身生產線以提升效率，另一方面也向第三方公司提供售賣服務。

界面新聞報導，娃哈哈表示在新領域並不懼怕競爭，集團在智慧領域的人才和技術儲備了很多年，在全大陸有180多家分廠，這些年來許多生產設備都是自己研發解決，特別是對於個性化需求的訂制服務、提供系統化的解決方案，具有技術研發競爭力。

根據天眼查工商資料顯示，娃哈哈集團今年3月27日成立成立了浙江娃哈哈智慧型機器人有限公司，主業為智慧型機器人、機器設備及零部件的研發、製造、銷售等，註冊資本人民幣4000萬元，由娃哈哈控股投資。

其中娃哈哈商業股份有限公司為大股東，占股65%，宗慶後為法定代表人，並出任董事長，持股比例52.15%。

除了面向企業業務的智慧設備業務外，娃哈哈在終端設備（自助販賣機）上也有所投入。