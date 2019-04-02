四川三星堆博物館 台遊客免費

2019-04-02 02:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



四川三星堆博物館即日起對台灣民眾免費開放。圖為博物館展出的青銅人頭像。 中新社 分享 facebook 今年是三星堆遺址發現九十周年，四川省文化和旅遊廳宣布，從四月一日起到今年年底，四川省廣漢市三星堆博物館將對台灣遊客免費開放。在此期間，台灣遊客憑「台灣居民來往大陸通行證」等有效身分證明，均可享受門票優惠政策，辦理免票入園入館手續。

據四川在線，三星堆博物館負責人朱家可指出，今年是新中共建政七十周年，也是三星堆遺址發現九十周年，澳門回歸廿周年。在四川汶川地震發生後，澳門基金會援助三星堆博物館及三星堆遺址災後恢復重建項目，總投資一點二億元人民幣，為三星堆文博事業快速發展提供了強有力的保障。

為切實體現對汶川地震後全國人民對四川的援建，朱家可表示，三星堆博物館決定對台港澳同胞推岀入園入館免票的優惠政策，以吸引更多的港澳台地區遊客前來廣漢觀光旅遊，從而認識和了解更多的中國悠久歷史文化。

據了解，台灣遊客可根據實際情況選擇兩種方式預約和辦理。一是上網預約，三星堆博物館將在攜程、美團、驢媽媽旅遊網等OTA電商開通專門的（港澳台）免票預約通道，提供網路預約服務；二是景區售票口將開闢台港澳同胞服務窗口，實行售票窗口優先服務，在檢票口開闢綠色通道，最大限度減免排隊等候時間。

三星堆是長江文明之源、天府文化之根，四川省委書記彭清華曾表示，這是四川文化旅遊的核心資源。中共總理李克強也曾兩次將三星堆文物仿製品作為「國禮」分別贈送給希臘和秘魯，充分彰顯出三星堆作為「中國面子」。

三星堆至今已代表古蜀文明走進美國、義大利等五十多個國家和地區，就在今年中共總書記習近平訪問義大利之際，作為中義深化文化交流合作的重點項目之一，以三星堆為代表的古蜀文物展「三星堆：人與神的世界四川古代文明特展」3月25日在羅馬圖拉真市場及帝國廣場博物館隆重揭幕，三星堆作為四川乃至中國的「文化名片」，吸引著全世界的目光。