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南沙郵輪母港 下周談航線

2019-04-02 02:24聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

由廣州海港商旅有限公司與中交城市投資控股有限公司合資組建的廣州南沙國際郵輪母港運營管理有限公司（以下簡稱「運營公司」）日前簽約成立。運營公司將負責廣州南沙國際郵輪母港建成後的日常運營管理。

中新社報導，新成立的運營公司由廣州港集團有限公司占股51%（廣州海港商旅有限公司為廣州港集團有限公司全資子公司），中交城市投資控股有限公司占股49%。運營公司將利用南沙國際郵輪母港在區位、市場、航線、政策等方面的優勢，打造樣板母港、樞紐母港、功能母港、安全母港和開放母港，為廣州郵輪產業發展和國際航運中心建設作出積極的貢獻。

廣州南沙國際郵輪母港位於南沙自貿區，規畫使用岸線1600米，將建設4個10萬-22.5萬總噸郵輪泊位。目前建設的一期工程岸線總長770米，擬建設1個10萬總噸郵輪泊位、1個22.5萬總噸郵輪泊位和建築面積約6萬平方米的航站樓，年通過能力75萬人次。該項目將於2019年10月試靠船，在2019年11月舉行的第14屆中國郵輪產業發展大會期間開港運營。

廣州中交郵輪母港投資發展有限公司運營部經理鄭一峰表示，正在建設的國際郵輪母港碼頭部分在今年上半年將完成全部施工，三季度進行機電設備安裝，目前航站樓主體結構已經封頂。從下周開始，運營公司就要與歌詩達郵輪、雲頂郵輪、皇家加勒比郵輪等國際頂尖的郵輪運營公司展開洽談，商議2020年南沙國際郵輪母港完整的航線安排。

南沙國際郵輪母港坐擁廣州優越的地理位置和良好的氣候條件，有利於全年開展郵輪旅遊，可開發日本、台灣、越南、菲律賓等多條航線，也可為中資郵輪開發南沙-三亞-南海的本土郵輪航線，郵輪產品多樣化及差異化程度優於華東、華北港口。

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