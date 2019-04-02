廣東實驗中學 打造5G課堂

2019-04-02 02:25 聯合報 中新社



廣東實驗中學日前聯合廣東聯通舉行了「5G．我即校園」教育應用落地暨戰略簽約發布會。將多種日常教學應用承載於5G網絡之上。