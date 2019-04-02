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至10月26日止 夏秋航季航班開跑

2019-04-02 02:25聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸民航局表示，2019年3月31日至10月26日，中國民航將執行2019年夏秋航季航班計劃。共有近200家國內外航空公司每週安排客貨航班計劃96997班，同比增長8.9%。各航空公司在新航季新開多條國內國際航線，進一步優化了航線網絡結構。

新華社報導，根據2019年夏秋航季航班計劃，在國內航線航班（不含港澳台地區）方面，國內航空公司共安排國內航班每週73420班，比2018年夏秋航季增長9.2％。其中，客運航班每週71772班，貨運航班每週1648班，分別比2018年夏秋航季增長8.9％、21.4%。

2019年夏秋航季，多家航空公司在新闢航線方面持續發力。東航等30家航空公司在新增的國內299條獨家航線上每週共安排4082個航班運營，主要涉及岳陽、瀘州、德宏、庫爾勒、海拉爾、滿洲裡、襄陽等機場與成都、貴陽、西安、蘭州、呼和浩特、瀋陽、長沙、溫州等機場間的航線。

在港澳台航線航班方面，各航空公司安排港澳台航線客貨運航班每週3997班，比2018年夏秋航季增長5.9%。其中，各航空公司在內地44個航點與香港間每週安排客貨運航班共1927班，在內地27個航點與澳門間每週安排682個客運航班，在大陸54個航點與台灣桃園等4個航點間每週安排客貨運航班共1388班。

在國際航線航班方面，國內外航空公司公司安排國際客貨運航班每週19580班，同比2018年夏秋航季增長8.8%。其中，國內37家航空公司共安排國際航班每週11164班，包括客運10276班、貨運888班。國外共有133家航空公司從60個國家的134個城市每週安排8416班飛往中國，包括客運7248班、貨運1168班。

航線機場民航局
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