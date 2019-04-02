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國有景區門票降價

2019-04-02 02:25聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸清明節假期即將展開，大陸國家發展改革委近日發出通知，要求各地景區價格主管部門對2018年以來尚未降價的景區，全面開展門票定價成本監審或成本調查評估工作，務必降低景區偏高門票價格。

新華社報導，通知要求，2019年，各地價格主管部門原則上完成轄區內所有實行政府定價管理的5A、4A級景區門票成本監審調查、價格評估調整工作。同時，要最大限度清理規範景區不合理支出行為，推行收支信息公開，積極探索發揮審計等部門作用，加強對景區成本的約束。對2018年已經降價，但降價不到位、高定價大折扣等問題仍然突出的景區，要推動進一步降價。

通知指出，各地價格主管部門要從減輕旅遊者景區遊覽全程費用的角度出發，在降低門票價格同時，加強對群眾反映強烈、壟斷性較強的交通車、纜車、遊船、停車等服務價格監管。實行政府指導價或政府定價的，要健全景區相關遊覽服務價格管理制度，在深入開展成本監審或成本調查基礎上，降低偏高價格。

通知強調，各地價格主管部門會同景區經營管理者切實降低偏高的景區門票及景區內配套遊覽服務價格，不得只降低淡季價格、不降低旺季價格；不得以降低聯票、通票價格替代具體景區門票及遊覽服務項目降價；不得以降低特定售票渠道、特定群體、時段價格或實行價格優惠替代普惠降價；不得以經營管理者在政府指導價範圍內自主下浮價格替代政府降價；不得通過不合理設置「園中園」門票，提高其他遊覽服務價格，將門票、相關遊覽服務項目強制捆綁銷售等方式衝減降價實效，搞「明降暗升」。

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