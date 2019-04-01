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四川森林大火 30消防人員殉職

2019-04-01 19:02聯合報 記者陳言喬╱即時報導

四川省涼山州木裏縣森林火災導致30名消防隊員殉職。（央視）
四川省涼山州木裏縣森林火災導致30名消防隊員殉職。（央視）
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大陸央視報導，據應急管理部最新消息，截至今天（4月1日）18：30 ，在四川省涼山州木裏縣森林火災滅火中失聯的30名消防人員，確定已全部殉職，包括27名森林消防指戰員和3名地方撲火人員。

3月30日17時 ，四川省涼山州木裏縣境內發生森林火災。 3月31日下午，四川森林消防總隊涼山州支隊指戰員和地方撲火隊員共689人在海拔4000餘米的原始森林展開撲救。撲救行動中，受風力風向突變影響，突發林火爆燃，瞬間形成巨大火球，在現場的消防人員緊急避險，但有30名消防人員失聯，今天下午才找到他們的遺體。

【中央社／台北1日電】

四川省涼山州木里縣雅礱江鎮近日發生高山森林大火，3月31日因瞬間風力改變引發山火爆燃，致撲火隊員失聯；中國應急管理部晚間證實，30名失聯隊員的遺體已全部尋獲。

四川涼山州政府新聞辦公室1日發布消息稱，木里縣雅礱江鎮立爾村森林火災發生後，共有689人參與滅火；31日受瞬間風力風向突變影響，突遇山火爆燃，30名撲火人員失聯。

中國應急管理部今晚在官網發布最新消息稱，截至6時30分，30名失聯撲火隊員的遺體已全部找到，包括27名森林消防隊員和3名地方幹部群眾。

封面新聞報導，3月30日下午6時許，四川省涼山州木里縣雅礱江鎮立爾村發生森林火災，當地迅速調派人員趕赴火場撲救；起火點距縣城車程6到7小時，多個火點位於懸崖峭壁上。

據官方披露的緊急報告稱，火災是雷擊引起，初期過火面積約2公頃，暫未對居民形成威脅；火場海拔約3600米，地形複雜、坡陡谷深，屬無人區，通訊不暢，沒有重要設施。

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