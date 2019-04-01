親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

挑釁不斷！昨越海峽中線 今3架共軍軍機飛經宮古海峽

回批陳明通只顧肚子像禽獸 韓國瑜：不謀人民福祉才像禽獸！

四川森林大火26人罹難 另有30名消防員失聯

2019-04-01 18:32聯合報 記者陳言喬╱即時報導

新華社報導，3月30日17時，四川省涼山州木裡縣境內發生森林火災，截至目前已搜尋到26具遺體，另有27名森林消防員和3名地方撲火人員失聯。四川省委省政府、應急管理部和森林消防局第一時間組織力量展開搜救。

報導稱，3月31日下午，四川森林消防總隊涼山州支隊指戰員和地方撲火隊員共689人在海拔4000多米的原始森林展開撲救。滅火行動中，受風力風向突變影響，突發林火爆燃，瞬間形成巨大火球，在現場的消防人員緊急避險，但27名森林消防員和3名地方撲火人員失聯。

大陸西部戰區總醫院已緊急派員赴涼山救援失聯的滅火行動消防員。（中新社）
大陸西部戰區總醫院已緊急派員赴涼山救援失聯的滅火行動消防員。（中新社）
分享

消防員涼山大火
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

失獨家庭和精神病患列掃黑重點… 湖南官方被罵慘

2019-04-01 14:24

確認重啟 陸環境部：核電項目今年將陸續開工

2019-04-01 15:52

蘇州召開安全生產會議 指台企燃爆影響惡劣

2019-04-01 18:08

響水爆炸後…江蘇工廠10天內又爆！至少7死

2019-04-01 18:05

《北京觀察》新編陝北民歌 唱起清華許先生

2019-04-01 18:05

蹦蹦床飛天！恐怖強風襲遊樂園 18童被拋空狠墜

2019-04-01 17:18

清華自主招生不收文組？ 家長罵歧視

2019-04-01 14:25

調侃英烈髮型 河南髮廊停業整頓

2019-04-01 14:25

最美伴娘現身！細肩帶裙露深長事業線 新娘慘淪為配角

2019-04-01 14:22

不滿安置政策 寮屋居民嗆林鄭月娥

2019-04-01 13:51

機場又一保安染麻疹 專家：問題在通風系統

2019-04-01 13:49

第2隻「港產」川金絲猴誕生 海洋公園邀大眾命名

2019-04-01 12:37

中國再爆非洲豬瘟疫情 湖北78隻豬死亡

2019-04-01 11:40

河南遊樂床被塵捲風刮上天 2孩童死20傷

2019-04-01 11:13

號稱「中國那斯達克」的上交所科創板 向台商招手

2019-04-01 09:04

兩岸微流行／AI正夯 陸大學設人工智能系

2019-04-01 00:43

兩岸文昌文化季 梓潼洞經古樂團奏高山青

2019-04-01 00:43

宋莊藝術村 美麗的追求 滲著現實的哀愁

2019-04-01 00:18

杭州 展現手炒龍井茶

2019-04-01 00:16

江蘇洪澤湖 千人拚釣技

2019-04-01 00:15

東莞台校成年禮 「跑贏昨天的自己」

2019-04-01 00:14

廣東 風箏飄呀飄 夢想飛呀飛

2019-04-01 00:14

高鐵外判商邊炒邊聘人 200港人失業靜坐抗議　

2019-03-31 15:38

頤和園PK北京故宮 掀「口紅界宮鬥大戲」

2019-03-31 15:18

曾是中國互聯網金融獨角獸…團貸網倒閉 創業導師被帶走

2019-03-31 14:45

長沙遊樂設施故障 34人吊在空中4小時

2019-03-31 13:30

不放棄「中國製造2025」拚AI！35大學獲准設人工智能系

2019-03-31 13:07

昆山台企漢鼎精密發生燃爆 致7死5傷

2019-03-31 12:19

文革回潮？美媒：中國大學興起「告密」文化

2019-03-31 11:55

設計香港區旗區徽 建築師何弢去世

2019-03-31 11:54

為了14元炸薯條 四川3少年男女劫殺女店主

2019-03-31 11:17

陸名校推甄不收文組！ 家長大罵歧視 理組卻都笑了...

2019-03-31 11:00

廣州鼓勵舉報「非法宗教活動」 賞4萬5

2019-03-31 09:33

大陸第一城 上海試用5G

2019-03-30 23:33

山西森林大火 撤離近四千人

2019-03-30 23:31

上海率先啟動5G試用 2019年將建逾萬個5G基站

2019-03-30 16:32

黨員壓力大 中共「學習強國」App取消排名

2019-03-30 16:22

力拚AI！陸教育部一口氣核准35所大學設人工智能系

2019-03-30 16:07

陝西又「政」盪 副省長陳國強被免職

2019-03-30 15:52
看更多

熱門文章

緊張！共軍殲11飛越台灣海峽中線 與我軍機對峙十分鐘

2019-03-31 19:23

5月啟用！日本公布新年號「令和」 出自古籍萬葉集

2019-04-01 10:43

韓國瑜「手握心臟」：我熱愛中華民國、反對一國兩制

2019-04-01 11:41

綠島媽貼文公審女醫 台大醫：2公分傷口哪會影響生命

2019-04-01 08:46

韓國瑜唱「不考慮二〇二〇」 韓陣營：誤會一場

2019-03-31 22:32

【即時短評】為何中共戰機要越過海峽中線？

2019-04-01 06:58

建築界喜事 72歲夏鑄九與32歲大陸電腦工程師成婚

2019-03-31 19:18

新武器報到！8千億軍備它最搶手 交機前「飛了」30架

2019-04-01 08:00

日職／王柏融敲雙安 監督卻最愛他的飛球出局

2019-03-31 18:58

趕不上高鐵要Uber司機賠錢 大學生挨批出面還原真相

2019-04-01 10:30

日本令和年出生 英文表記變「優酪乳」、「18禁」？

2019-04-01 11:32

為了AirPower才買的！果粉怒要退貨AirPods無線充電

2019-03-31 20:55

郭台銘選總統？學者憂「朱王」抓狂把場面弄難看

2019-04-01 01:56

愚人節發文／柯Ｐ：明天準時上班 「學姊」妙回11字

2019-03-31 23:51

NBA／勇士電黃蜂47分 柯瑞、湯普森寫紀錄

2019-04-01 11:39

許淑華「比武招親」結果出爐 勝出者不認識她是誰

2019-03-31 19:37

長相太帥錯了嗎？研究證實：男人長相太帥，會被老闆、同事討厭

2019-04-01 00:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top