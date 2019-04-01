《北京觀察》新編陝北民歌 唱起清華許先生
北京的學者圈中，星期天流傳一首「新編陝北民歌」，傳說作者是北京大學著名學者張維迎。這民歌題為「這麼長的繩子怎栓不住你的嘴」，很多人有興趣讀了再傳給他人，還有人建議找位信天遊高手，為這民歌配上曲來傳唱。
這民歌的五段歌詞如下:
三月裡颳起數九的風，滿樹的桃花結成冰。天上的星星數不清，清華園裡出了個許先生。
天下的營生三百六十般，教書匠的生計怎就這麼難。平地裡下雨水往一處流，心裡頭有話你莫開口。
石板上栽花扎不下根，滿腹經綸你給誰聽。清華池養魚水太淺，你再大的委屈哪喊冤。
這麼大的鍋裡放不下幾顆米，這麼大校園容不下一個你；這麼旺的柴火燒不熱一鍋水，這麼長的繩子栓不住你的嘴。
山擋不住雲來樹擋不住風，黑夜裡你枯坐待天明。長不過五月短不過那冬。叫一聲：許先生，你多保重，你多保重。
說這首民歌是張維迎寫的，有人信有人不信，信的說張維迎正是陝北榆林人，唸的是西北大學，有一肚子的陝北情懷，還有一身敢言的正派。不信的說張維迎是經濟學家，不會有那麼文藝。還有那歌詞陝北味也不是特別的足。
不管是否張維迎寫的，不管陝北味足不足，人唸了這首新民歌，不會笑還一臉沉重，大家都知道，歌詞最後喊的那「許先生」，正是這些日子在清華大學、在清華大學之外的中國學界，都是焦點人物的許章潤。
也在這新民歌流傳之際，在北京的清華，在遠一點的重慶師大，以及好多中國的大學，人們眼見新一代紅衛兵在茁壯成長，有點怕告密、揭發、構陷的新式文革，不言不語，說來就來，根本就不理你有什麼恐懼，又有什麼期待。
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