《北京觀察》新編陝北民歌 唱起清華許先生

北京的學者圈中，星期天流傳一首「新編陝北民歌」，傳說作者是北京大學著名學者張維迎。這民歌題為「這麼長的繩子怎栓不住你的嘴」，很多人有興趣讀了再傳給他人，還有人建議找位信天遊高手，為這民歌配上曲來傳唱。

這民歌的五段歌詞如下:

三月裡颳起數九的風，滿樹的桃花結成冰。天上的星星數不清，清華園裡出了個許先生。

天下的營生三百六十般，教書匠的生計怎就這麼難。平地裡下雨水往一處流，心裡頭有話你莫開口。

石板上栽花扎不下根，滿腹經綸你給誰聽。清華池養魚水太淺，你再大的委屈哪喊冤。

這麼大的鍋裡放不下幾顆米，這麼大校園容不下一個你；這麼旺的柴火燒不熱一鍋水，這麼長的繩子栓不住你的嘴。

山擋不住雲來樹擋不住風，黑夜裡你枯坐待天明。長不過五月短不過那冬。叫一聲：許先生，你多保重，你多保重。