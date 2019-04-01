響水爆炸後…江蘇工廠10天內又爆！至少7死

江蘇怎麼了？繼3月21日鹽城市響水縣天嘉宜化工有限公司爆炸釀78死後，昆山漢鼎精密3月31日發生爆燃意外，造成至少七人死亡，一人重傷，四人輕傷，這是江蘇省十天內的第二起重大安全事故。

發生爆燃下昆山漢鼎精密，是台灣上市公司華孚科技的100%子公司。2004年2月設廠，經營範圍包括加工、生產新型電子傳導原配件、新型合金材料製品等。

昆山市昨天立即啟動對CNC加工的企業的檢查，尤其是存在鋁鎂CNC加工的企業，重點是加工廢棄物的存放。許多中國網友都在問「江蘇怎麼了？」

據「昆山發布」官網指出，漢鼎精密金屬公司加工中心生產線室外場地上，存放廢金屬的一個貨櫃昨天上午7時12分發生燃爆，引起生產線起火，導致七人死亡，一人重傷，四人輕傷。昨天上午10時左右，事故現場清理完畢。事故原因正在調查中。這是自2014年中榮金屬製品公司粉塵爆炸事件以來，江蘇昆山台企最嚴重的意外事故。

昆山台資企業協會長宗緒惠表示，鹽城市的化工廠爆炸後，大家已經很有警覺心，現在昆山又發生事故，一定會再加強安全生產的意識。昆山台協會已發布通知給所有會員，要求企業重視安全生產。

據華孚公告，昆山漢鼎精密金屬發生爆燃起火事故後，立即啟動人員疏散，並通報消防單位進行救助，受損範圍為昆山一廠CNC加工廠近二分之一區域。目前廠房內部高溫尚無法進入事故現場，待事故現場解除封鎖後將進行受損設備之清點。

華孚強調，受損的昆山一廠現階段需配合當地政府調查，產能短時間內會受到影響，在完全復工前，將由其他廠區包括昆山二廠及馬鞍山廠支援生產。