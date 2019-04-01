親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

回批陳明通只顧肚子像禽獸 韓國瑜：不謀人民福祉才像禽獸！

東區出走潮：無力負擔的高店租 商圈末日將來臨？

蹦蹦床飛天！恐怖強風襲遊樂園 18童被拋空狠墜

2019-04-01 17:18世界日報 中國新聞組／北京1日電

河南省虞城縣田廟鄉一處農家遊樂園，3月31日下午突遇強風襲擊，遊樂園的蹦蹦床被捲上天，有孩童被拋空墜地，造成2名兒童死亡、1名兒童重傷、17名兒童和2名成人受輕傷。現場視頻顯示一名小女孩滿臉是血，跪在地上哭泣，另有一名孩童倒在梨園內，一動不動。

澎湃新聞報導，當天下午有一段關於「河南虞城田廟鄉遭強風襲擊，把蹦蹦床颳上天導致小孩受傷」的視頻在網路流傳，貼文者並求證是否真實，網民回應「確有此事」。

畫面顯示，強風當時捲起的沙塵有好幾層樓高，巨型充氣蹦蹦床更是被捲到空中，現場民眾抱著小孩四處逃跑尖叫，急著找遮蔽物躲藏；還有目擊者稱「有兩個小孩掉下來了，到處都是小孩哭叫聲。」

河南省商丘市委宣傳部官方微博傍晚證實稱，31日下午3時許，虞城縣田廟鄉萬畝梨園突遇強風襲擊，導致一遊樂蹦蹦床颳倒，現場18名兒童和2名成人不同程度受傷；截至31日晚間已有2名孩童不幸罹難。

新京報報導，位於田廟鄉的萬畝梨園，最近兩天正值花期，事發時有很多家長帶著孩子在梨園旁的遊樂場玩，強風來襲的時候，很多人都往事發區域外跑；目擊者稱，強風大概持續了10分鐘，將兩個蹦蹦床捲到空中，周邊黃土紛飛。

遊樂園蹦蹦床被捲上天，當時一度傳出是龍捲風肇禍，不過河南省氣象台31日晚上發布最新研判消息表示，捲翻蹦蹦床的天氣現象是塵捲風。

事件發生後，虞城縣委、政府主要領導高度重視，立即啟動突發事件應急預案，安排衛計部門不惜一切代價迅速救治，做好善後工作。

塵捲風

河南省氣象台指出，龍捲風是強烈雷雨雲中發展出的猛烈旋風，形狀像天上垂下來的漏斗或象鼻子，一般都是雷雨天發生，壽命從幾分鐘到一小時不等。

塵捲風的出現與太陽照射地面受熱不均有關係。和龍捲相比，塵捲更小、更窄、更矮，壽命從不足一分鐘到幾分鐘，常見於沙漠、戈壁、乾河灘等地區，特別是春夏季炎熱的午後。

河南虞城塵捲風致蹦蹦床刮飛，已有2名兒童死亡。圖／擷自youtube
河南虞城塵捲風致蹦蹦床刮飛，已有2名兒童死亡。圖／擷自youtube
分享

遊樂園北京龍捲風
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

失獨家庭和精神病患列掃黑重點… 湖南官方被罵慘

2019-04-01 14:24

確認重啟 陸環境部：核電項目今年將陸續開工

2019-04-01 15:52

四川森林大火　26人罹難　另有30名消防員失聯

2019-04-01 18:32

蘇州召開安全生產會議 指台企燃爆影響惡劣

2019-04-01 18:08

響水爆炸後…江蘇工廠10天內又爆！至少7死

2019-04-01 18:05

《北京觀察》新編陝北民歌 唱起清華許先生

2019-04-01 18:05

清華自主招生不收文組？ 家長罵歧視

2019-04-01 14:25

調侃英烈髮型 河南髮廊停業整頓

2019-04-01 14:25

最美伴娘現身！細肩帶裙露深長事業線 新娘慘淪為配角

2019-04-01 14:22

不滿安置政策 寮屋居民嗆林鄭月娥

2019-04-01 13:51

機場又一保安染麻疹 專家：問題在通風系統

2019-04-01 13:49

第2隻「港產」川金絲猴誕生 海洋公園邀大眾命名

2019-04-01 12:37

中國再爆非洲豬瘟疫情 湖北78隻豬死亡

2019-04-01 11:40

河南遊樂床被塵捲風刮上天 2孩童死20傷

2019-04-01 11:13

號稱「中國那斯達克」的上交所科創板 向台商招手

2019-04-01 09:04

兩岸微流行／AI正夯 陸大學設人工智能系

2019-04-01 00:43

兩岸文昌文化季 梓潼洞經古樂團奏高山青

2019-04-01 00:43

宋莊藝術村 美麗的追求 滲著現實的哀愁

2019-04-01 00:18

杭州 展現手炒龍井茶

2019-04-01 00:16

江蘇洪澤湖 千人拚釣技

2019-04-01 00:15

東莞台校成年禮 「跑贏昨天的自己」

2019-04-01 00:14

廣東 風箏飄呀飄 夢想飛呀飛

2019-04-01 00:14

高鐵外判商邊炒邊聘人 200港人失業靜坐抗議　

2019-03-31 15:38

頤和園PK北京故宮 掀「口紅界宮鬥大戲」

2019-03-31 15:18

曾是中國互聯網金融獨角獸…團貸網倒閉 創業導師被帶走

2019-03-31 14:45

長沙遊樂設施故障 34人吊在空中4小時

2019-03-31 13:30

不放棄「中國製造2025」拚AI！35大學獲准設人工智能系

2019-03-31 13:07

昆山台企漢鼎精密發生燃爆 致7死5傷

2019-03-31 12:19

文革回潮？美媒：中國大學興起「告密」文化

2019-03-31 11:55

設計香港區旗區徽 建築師何弢去世

2019-03-31 11:54

為了14元炸薯條 四川3少年男女劫殺女店主

2019-03-31 11:17

陸名校推甄不收文組！ 家長大罵歧視 理組卻都笑了...

2019-03-31 11:00

廣州鼓勵舉報「非法宗教活動」 賞4萬5

2019-03-31 09:33

大陸第一城 上海試用5G

2019-03-30 23:33

山西森林大火 撤離近四千人

2019-03-30 23:31

上海率先啟動5G試用 2019年將建逾萬個5G基站

2019-03-30 16:32

黨員壓力大 中共「學習強國」App取消排名

2019-03-30 16:22

力拚AI！陸教育部一口氣核准35所大學設人工智能系

2019-03-30 16:07

陝西又「政」盪 副省長陳國強被免職

2019-03-30 15:52
看更多

熱門文章

最美伴娘現身！細肩帶裙露深長事業線 新娘慘淪為配角

2019-04-01 14:22

北京不悅 港府要求我撤回調查局駐港人員

2019-04-01 00:43

共機越中線成常態？陸官媒：取決於台美關係

2019-04-01 09:38

北京瞭望／「錢多到中國容不下」 四大行炫富的好日子不多了

2019-03-31 23:12

劍指台獨和美艦 陸專家：海峽中線是偽命題

2019-04-01 10:34

日本新年號未出自中國典籍 中共外交部回應

2019-04-01 16:38

批習「擼起袖子加油幹」言詞粗鄙 重慶副教授被撤職

2019-04-01 10:54

陳明通：北京是挑釁者 對台戰略在我預判內

2019-04-01 09:47

釋善意 大陸宣布對美國汽車及零部件繼續暫停加徵關稅

2019-03-31 22:59

貿易戰衝擊 鄧聿文：習感受權力威脅 但非真實危險

2019-04-01 14:42

談凌友詩 陳明通：絕對是「叛國罪」 已推動國安法修法

2019-04-01 11:16

台企昆山燃爆釀7死 當局要求企業排查

2019-03-31 20:00

陸3月製造業PMI 重返擴張

2019-03-31 23:12

河南遊樂床被塵捲風刮上天 2孩童死20傷

2019-04-01 11:13

螞蟻金服擬收購恆生集團100%股權

2019-04-01 11:43

確認重啟 陸環境部：核電項目今年將陸續開工

2019-04-01 15:52

習近平權勢未受威脅 鄧聿文：但心理害怕被挑戰

2019-04-01 17:15

華孚昆山子公司漢鼎精密燃爆 7死5傷

2019-04-01 00:43

華孚昆山廠爆炸 衝擊營運

2019-03-31 23:55

鴻海工業富聯深耕智慧工廠 外部收購布局國際化

2019-04-01 09:28

兩岸微流行／AI正夯 陸大學設人工智能系

2019-04-01 00:43

中共外交部證實 劉鶴已啟程赴美貿易磋商

2019-04-01 15:50

逾萬港人上街反修「逃犯條例」 憂引渡政治犯

2019-04-01 00:43

陸經濟見拐點信號 貨幣寬鬆急迫性降低

2019-03-31 23:12

阿里巴巴傳收購格力電器5%股份

2019-04-01 14:48

號稱「中國那斯達克」的上交所科創板 向台商招手

2019-04-01 09:04

中國再爆非洲豬瘟疫情 湖北78隻豬死亡

2019-04-01 11:40

中共國務院：續停徵美汽車稅

2019-03-31 21:23

怡東酒店鳴砲結業！銅鑼灣半世紀地標 張國榮也是常客

2019-04-01 12:37

台灣翰林茶飲集團 布局重慶

2019-04-01 00:19

蘇州召開安全生產會議 指台企燃爆影響惡劣

2019-04-01 18:08

大型鍛件投產 四川德陽秀實力

2019-04-01 00:19

江蘇洪澤湖 千人拚釣技

2019-04-01 00:15

大陸3月財新製造業PMI為50.8 創8個月新高

2019-04-01 11:24

華為衝5G 迎商業元年

2019-03-31 23:55

宋莊藝術村 美麗的追求 滲著現實的哀愁

2019-04-01 00:18

麥當勞大陸今年要增400家 碧桂園、恆大鋪路

2019-04-01 16:56

長沙臨空經濟 打通貿易通道

2019-04-01 00:19

傳港府要求撤換駐港人員 台北辦：未收到通知

2019-04-01 12:38

馬化騰：互聯網春天剛開始

2019-03-31 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top