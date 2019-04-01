蹦蹦床飛天！恐怖強風襲遊樂園 18童被拋空狠墜

2019-04-01 17:18 世界日報 中國新聞組／北京1日電



河南省虞城縣田廟鄉一處農家遊樂園，3月31日下午突遇強風襲擊，遊樂園的蹦蹦床被捲上天，有孩童被拋空墜地，造成2名兒童死亡、1名兒童重傷、17名兒童和2名成人受輕傷。現場視頻顯示一名小女孩滿臉是血，跪在地上哭泣，另有一名孩童倒在梨園內，一動不動。

澎湃新聞報導，當天下午有一段關於「河南虞城田廟鄉遭強風襲擊，把蹦蹦床颳上天導致小孩受傷」的視頻在網路流傳，貼文者並求證是否真實，網民回應「確有此事」。

畫面顯示，強風當時捲起的沙塵有好幾層樓高，巨型充氣蹦蹦床更是被捲到空中，現場民眾抱著小孩四處逃跑尖叫，急著找遮蔽物躲藏；還有目擊者稱「有兩個小孩掉下來了，到處都是小孩哭叫聲。」

河南省商丘市委宣傳部官方微博傍晚證實稱，31日下午3時許，虞城縣田廟鄉萬畝梨園突遇強風襲擊，導致一遊樂蹦蹦床颳倒，現場18名兒童和2名成人不同程度受傷；截至31日晚間已有2名孩童不幸罹難。

新京報報導，位於田廟鄉的萬畝梨園，最近兩天正值花期，事發時有很多家長帶著孩子在梨園旁的遊樂場玩，強風來襲的時候，很多人都往事發區域外跑；目擊者稱，強風大概持續了10分鐘，將兩個蹦蹦床捲到空中，周邊黃土紛飛。

遊樂園蹦蹦床被捲上天，當時一度傳出是龍捲風肇禍，不過河南省氣象台31日晚上發布最新研判消息表示，捲翻蹦蹦床的天氣現象是塵捲風。

事件發生後，虞城縣委、政府主要領導高度重視，立即啟動突發事件應急預案，安排衛計部門不惜一切代價迅速救治，做好善後工作。

塵捲風

河南省氣象台指出，龍捲風是強烈雷雨雲中發展出的猛烈旋風，形狀像天上垂下來的漏斗或象鼻子，一般都是雷雨天發生，壽命從幾分鐘到一小時不等。

塵捲風的出現與太陽照射地面受熱不均有關係。和龍捲相比，塵捲更小、更窄、更矮，壽命從不足一分鐘到幾分鐘，常見於沙漠、戈壁、乾河灘等地區，特別是春夏季炎熱的午後。