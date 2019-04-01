失獨家庭和精神病患列掃黑重點… 湖南官方被罵慘

2019-04-01 14:24 世界日報 北京1日電



失獨家庭列「掃黑對象」引眾怒 湖南地方官道歉 分享 facebook

反映一胎化政策悲劇的中國電影《地久天長》正在上映並引起話題之際，但現實生活裡失去獨生子女的家庭(失獨家庭)，竟被官方列為掃黑除惡的重點監管對象，引發輿論抨擊。目前，看板已經撤回，官方公開道歉。

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新華社報導，湖南湘潭雨湖區廣場街道日前貼出多張名為「掃黑除惡十類重點工作」海報，其中，失獨家庭人員、重性精神病患者等被列入「重點監管對象」，指他們可能做出影響安全穩定的行為。

在網友議論並經媒體披露後，當地區政府展開調查，將責任歸因於列印宣傳海報的印刷社。不過，網友對此不信，痛批「鬼信啊？打印店還負責你們的內容？那幹嘛要用財政養著你們？」

還說，「這鍋居然甩到打印店頭上了，夠社會主義特色！」

雨湖區委相關負責人說，印刷社直接在網路下載與宣傳主題嚴重不符的資料圖片，社區負責人沒有進行審核把關，直接製作成展板並在社區內張貼，「展板內容涉及失獨家庭等特殊困難家庭等群體，造成嚴重的不良社會影響」。

目前，問題看板已經撤回，社區負責人對轄區內涉及的失獨家庭人員公開道歉，相關追責程序展開，涉事的印刷社則被停業整頓。

一些失獨家庭因為面臨養老問題，多年來持續向官方陳情抗議，希望政府能擔起責任，給予更多政策優惠。

有網友認為，湖南湘潭雨湖區這起「錯誤海報」的事件，其實反映基層黨政機關的真實想法，因為要防止失獨群體「鬧事」、影響官方政績考核。

諷刺的是，這起歧視失獨家庭的事件被揭露，正值電影《地久天長》獲得今年柏林影展影帝、影后，並在上映獲得好評之際。影片描述被迫流產第二胎、爾後又失去獨生子的夫妻經歷，展現在集體主義社會裡，個人無法對命運自主的悲哀。

據悉，中國自1979年開始實施一胎為主的計畫生育政策，直到2016年才放寬為全面二孩政策。一旦這些獨生子女因意外或各種原因死亡，往往造成家庭莫大悲痛；若夫妻年紀已大，更不可能再懷孕生子。這類家庭被稱為「失獨家庭」。

人口專家曾預測，未來中國「失獨家庭」或將超過1000萬。許多失獨老人年老無依，希望政府能夠給予幫助，而他們的生存狀況也引起廣泛關注。