清華自主招生不收文組？ 家長罵歧視

2019-04-01 14:25 世界日報 北京1日電



大學的「自主招生」推甄不收文組！ 家長大罵歧視 理組卻都笑了... 分享 facebook

近日，中國多所大學先後發布2019年自主招生簡章，不過，與去年相比，許多大學嚴格控制招生科系，大幅縮減人文社科類招生人數，文組生首當其衝，引發「歧視文科」質疑，在網上掀起一場文科生與理科生的大戰。

高中畢業生想讀心儀的大學或科系，除了參加高考統一錄取外，也可以參加大學的「自主招生」，類似推甄申請機制，由學校自行組織規畫，一般包括筆試和面試。

自主招生，主要選拔具有學科特長和創新潛質的優秀學生。2015年到2018年，自主招生每年報名人數從16萬激增至83萬多。自主招生越來越受學生和家長的重視，有的甚至把自招作為考名校的「捷徑」。

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多所名校也減招

綜合媒體報導，北京清華大學日前公布2019年自主招生簡章，最明顯的變化是取消了所有文科科系的自主招生，僅保留理工科，經濟、金融與管理類和文理通識類。

不只清華一家，山東大學今年也已經沒有文史類，只招生理工類；中南大學的法學、社會學、漢語言文學等人文社科類專業也均不再參與招生，僅面向理科學生自招；吉林大學，2018年還有招收文科，今年縮減至理科類五個科系大類。

此外，還有一些大學則是取消了部分文史類專業，武漢大學國學院未被列入自招名單；廈門大學取消外文組專業自招；中山大學取消外語、社會科學科系、經濟管理類招生；重慶大學削減新聞、外語、法學科系。

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網爆文科理科大戰

這項消息一出後，急壞一票學生和家長，清華大學回應是誤解，清華自主招生的目標是選拔具備基礎學科和特色學科方向特長及創新潛質的學生，只要符合條件的文科、理科考生均可申請。

猛砍文科生話題也在網路上引爆，文科和理科兩派人馬吵得不可開交。

理科網友這麼說：「真不是我歧視文科，但當今強國之間的競爭，本質上真的就是理工科的競爭，華為就是我們的榜樣。眼下我們國家教育資源有限，應該有所側重。」；「雪中送炭是理科，錦上添花是文科，孰輕孰重，不需多言。」

文科這麼說：「都說是以文化之，沒聽過以理化之。」；「自主招生需要完善，而不應該一刀切，把文科生都拒之門外。對我們文科畢業的同學，是一種心裡打擊。」