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機場又一保安染麻疹 專家：問題在通風系統

2019-04-01 13:49世界日報 香港1日電

再有保安染麻疹 袁國勇指機場已有「傳染鏈」問題恐出在通風系統 香港中國通訊社
再有保安染麻疹 袁國勇指機場已有「傳染鏈」問題恐出在通風系統 香港中國通訊社
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香港麻疹疫情於機場爆發接近一個月，確診個案昨增至34宗。連同昨日最新確診的一名23歲機場男保安，任職機場或國泰航空的患者增至14人，其中10名患者工作地點遍布機場1號客運大樓2、5、7、8樓，及2號客運大樓。

綜合媒體報導，港大微生物學系講座教授袁國勇指出，如患者的分散不同地方，不排除機場空氣系統有問題，致病毒擴散強勁，但需待流行病學調查才能確認。

袁國勇指出，從過去個案中，第一及第二個患者的出疹日期相差八天，配合潛伏期期限，隨後更每日都有新增個案，他相信當中涉及第二重感染。他表示，流行病學而言，估計機場已開始出現傳染鏈，因此要利用所有方法斬斷傳播鏈。

機場麻疹蔓延，袁國勇認為機場空氣必須更流通，又提醒戴口罩能有效預防，因為病人會先發燒，四天後才出疹，其間病人未必知自己感染。他指政府已與機管局溝通，要求機場有更高空氣流通比率，日內會再檢視。

袁國勇被問到國泰城有員工確診是否代表機場疫情擴散，他表示目前難以確定，需看患者經常出入什麼地方，或會在該位置出現互相感染，但要經詳細的流行病學調查才可確認。他又指出，如患者所到之處分散，不排除是機場的空氣系統出現問題，導致病毒進一步擴散。

據悉，機管局已加大機場抽風系統的風力強度。

衛生防護中心認為對麻疹有免疫力的港人比率仍相當高，決定今日起只有照顧一歲以下嬰兒或懷孕婦女、未打齊兩針及未感染過麻疹的1967年後出生機場員工，才獲提供疫苗。

機場患者麻疹
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