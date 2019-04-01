第2隻「港產」川金絲猴誕生 海洋公園邀大眾命名

2019-04-01 12:37 世界日報 香港1日電



海洋公園昨宣布，日前迎來第二隻在港誕生的瀕危物種川金絲猴，牠的父母是來自成都動物園的雄性川金絲猴「其其」和雌性川金絲猴「樂樂」，牠們分別於2015年及2012年進駐海洋公園。海洋公園將邀請大眾為猴寶寶取名，性別和命名細節將於臉書專頁公布。

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蘋果日報報導，其其和樂樂已於2017年4月誕下首胎「樂奇」，這次是樂樂的第二胎，母子都健康穩定。為了讓猴寶寶與母親增進感情，牠們棲息的香港賽馬會四川奇珍館昨起局部關閉。此外，猴哥哥樂奇將於10日被送回成都動物園。園區發言人解釋，因為雄性川金絲猴年滿兩歲便會開始爭地盤，成長後通常會被父親趕離族群，故作出有關安排。

另據香港01報導，海洋公園動物及保育執行總監Michael Boos表示，海洋公園成功繁殖出第二隻港產川金絲猴。印證海洋公園的動物繁殖計畫，取得重大成果，也感謝成都動物園在繁殖計畫上的支援，包括派出護理專家到港協助樂樂生產。川金絲猴哺乳期為19至22個月，預計初生寶寶將繼續與母親形影不離，直至兩歲為止。

川金絲猴在國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄上被列為瀕危物種，現僅存約1.5萬至1.6萬隻生活於中國中西部野外。