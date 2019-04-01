號稱「中國那斯達克」的上交所科創板 向台商招手

2019-04-01 09:04 聯合新聞網 文章提供／遠見



科創板的創新之處，其一在於「五套上市標準」都是以市值為基礎，不以持續獲利為指標。路透 分享 facebook 中國大陸上交所科創板，於3月18日正式啟動，旋即於3月22日披露首批受理的9家企業，進度飛快。

其中，備受矚目的是唯一一家入列的台資企業，最終控股股東為聯華電子間接持有98.14％的和艦晶片，多日來引發兩岸證券業熱烈討論，而科創板是否將「排擠」台股的疑慮，也悄然而生。

科創板的創新之處，其一在於「五套上市標準」都是以市值為基礎，不以持續獲利為指標。換句話說，取消原先A股對公司的獲利要求。

二是在試點註冊制的推動下，優化審查速度，從申請受理到向大陸證監會報送，總時限約為6個月。

三為包容創新的上市條件。譬如境外紅籌企業、同股不同權（表決權差異安排）、分拆上市、同業競爭等，代表尊重市場規律、由保薦機構掌握的精神。

和艦晶片便是以「估計市值180億人民幣」的條件遞件申請，加上屬於「晶片救國」的半導體產業，因此儘管公司仍處於虧損、尚未盈利的狀態，仍獲得大陸上交所受理。

「面對新時代的變化，為了留下這些不符大陸主機板標準的公司在大陸上市，所以順應新經濟的趨勢，在A股創業板推出9年後弄了一個科創板，」凱博聯合會計師事務所上市專案總監梁祥賢說明科創板的特點。

譬如阿里巴巴、京東、小米、美團這一類公司，都屬於同股不同權，或市場估值已獲得認可、但賬面還是虧損的公司，由於不符合大陸舊有的上市標準，只得去海外上市。科創板的誕生，試圖彌補之前的「缺憾」。

象徵大陸資本市場「升級進化」的科創板，上市企業涵蓋五大領域，包括新一代資訊技術、新能源及節能環保、生技醫藥、高端裝備製造及新材料、技術服務。其中便包含台灣兩大兆元產業：半導體及機械業。

有和艦晶片的示範案例，會不會吸引台灣半導體及工具機大廠到科創板上市？專家認為「不無可能」。

前經建會主委、北威國際集團董事總經理劉憶如，近日在「MSCI調高A股權重之影響」論壇上提到自己的觀察：由於目前科創板的申請企業以高端製造、半導體、醫藥等行業為主，據聞已有港交所的上市企業計畫轉板，而這些公司其實也是台股「很想要的東西」。

出席同場論壇的台新投顧總經理李鎮宇則分析，台股的上市規範中，擬上市公司需找三家類似企業進行業務評比，以評鑑上市的可能。這對台灣的獨角獸企業將是一大「困擾」，因為無法在台灣找到類似公司。

不過，假使註冊在台灣的公司要去科創板掛牌，可能也得先進行公司投資架構的調整。

梁祥賢表示，從相關辦法規定來看，前進科創板，意味台灣企業需要重新搭建以大陸或開曼群島為主體、轉而控有台灣的公司，台灣公司的所得也要併入大陸或開曼的控股公司。

「但這是特別規定，境外未上市的紅籌架構，估值門檻分別是50～200億人民幣，並不是常規，」梁祥賢說，截至目前看來，科創板受理的皆為大陸為主體的公司，亦即科創板要的是註冊在內地的外資公司，比如和艦晶片，「這才是常規。」

根據研判，科創板對台股另一個可能的「衝擊」，是那些營運主體在大陸的台商，從原本的「來台第一上市」，轉而投向科創板的懷抱。

「比如台積電南京廠，」梁祥賢舉例，由於台積電「屬於優先推薦、重點支援的技術創新與對產業擁有巨大影響力」的企業，即便有同業競爭問題，大陸還是有可能會開放「綠色通道」給予解套。

未來，台股面臨可能來自科創板的磁吸效應，少不了慎重以待的態度。

（作者／邱莉燕 攝影／賴永祥 本文出自2019.03.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）