宋莊藝術村 美麗的追求 滲著現實的哀愁

2019-04-01 00:18 世界日報 中新周刊／李行報導



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20多年前，宋莊只是一個極其普通的農村，如今，宋莊早已成為遠近知名的藝術村。但隨著市政府搬遷到距宋莊僅四公里遠的通州，宋莊的整體規畫顯得迫在眉睫…

1983年出生的畫家王晟蘆從美院畢業後，一直租住在宋莊民居裡。百十平米的平房小院除了一棵小樹，空空蕩蕩，冬日裡更顯得冷清。廚房牆角有一個政府提供的電熱供暖設備，雖然代替此前燒蜂窩煤取暖的尷尬，但整個冬天取暖的電費就得5000元人民幣，更尷尬的是因為牆體薄，還不如蜂窩煤暖和。

王晟蘆隔壁的房子已經開始拆遷了，雖然他住的小院還沒有接到拆遷通知，但年租金的連續上漲，從最開始的1萬5000元，漲到去年的2萬元，再到今天的3萬5000元，這讓他決定搬到租金更便宜的燕郊。

王晟蘆的布面油彩用色明亮，敦厚、純樸、稚拙的風格自成一體。他的畫現在能賣到1萬5000元一幅，他的作品由青春美術公社代理銷售。明軒是青春美術公社的負責人，她的工作室是一棟有小院的三層樓建築。底層三、四百平米，將近5米的挑高，用來做咖啡館，牆上都是青年畫家的作品。

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明軒是內蒙古人，美院畢業後，最早來到宋莊的一批人。早年，她也畫畫，成家後有了女兒，收入的不穩定讓她決定找份穩定工作。

當年，明軒與人合租一間平房。宋莊的酒吧很少，聚餐總是在家裡，煮一大鍋麵條，加些醬料就可以吃得很過癮。現在，年輕人都不願意合租，想有自己獨立的空間。有高中學生想考藝術專業，父母就休長假，陪著來到宋莊找老師，一年學費就得10來萬元。

明軒自己的女兒今年也在備考高校藝術專業。由於不是北京戶口，她女兒在宋莊上完小學初中後，只有兩個選擇，一個是回到老家讀便宜的公立高中，另一個是讀北京學費高昂的私立高中。明軒不想送女兒回老家當留守兒童，私立高中一年學費4萬多元。沒有北京戶口，教育問題不只對明軒，對宋莊的任何一個藝術家都是不小的壓力。

宋莊有上萬藝術家→「大多數人的作用就是墊腳石」

宋莊如今1萬多名藝術家，分很多圈層。在環島中心，有一座形如倒扣的喇叭的雕塑。雕塑由村支書崔大柏主張，藝術家方力鈞設計，從底座到頂端依次使用土、磚、瓷、鐵、銅、銀、金七種材料。它被宋莊的藝術家們開玩笑地稱作「土生金」。

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藝術批評家栗憲庭在宋莊住了17年，當年正是他在兩個設計中選中這座倒扣的喇叭。「這就是一座金字塔。大多數藝術家只是手藝人，他們的價值在於改變大眾的審美習慣，墊起藝術史的是那些少數人，大多數人的作用就是墊腳石。」

金字塔尖的人有自己的圈子，他們基本上都有自己的獨門獨院。1993年底，計畫搬離圓明園的藝術家們開始尋覓新的落腳點。當時，宋莊鎮小堡村以農業為主，有300畝西瓜地、白菜地，200畝蔬菜大棚，600畝果樹。雖然大多數院子破敗不堪，但是面積大、房價便宜，再加上地理位置離市區近，很快，方力鈞、劉煒、岳敏君等日後聲名大噪的藝術家便成為了第一批在小堡村買房的人，只不過彼時，他們都還籍籍無名。

儘管擔心自己會餓死→「但還是有話想說啊」

吳高鍾也是最早在宋莊買房的藝術家之一，他出資15萬元，與農民簽了三畝地的50年租期，蓋了幾棟房子。在他給一系列日常用品（如警靴、剪刀、檯燈、汽車）黏上滿身豬毛的作品受到媒體關注後，一位外國媒體來到他家採訪時問道，「你家裡設計得如此漂亮，是否認為自己是成功的？」吳高鍾回答說，「事實並非如此，房子只是租的，而且隨時可能被收回。」

在藝術家普遍的不安定中，1987年出生的年輕畫家李嵐卻辭掉穩定工作，主動投入到自由職業的懷抱。繪畫專業研究生畢業後，李嵐在藝術機構尤倫斯工作。2015年，她繪畫的興趣突然被激發出來，參加一個繪畫真人秀的比賽，作品入圍前十。隨即，她辭掉工作，開始畫畫。做出畫畫這個決定時，她就擔心會不會「餓死自己」，但「還是有話想說啊」。

最初，她是在望京周邊的黑橋租房畫畫，那邊離北京城近，站在黑橋主街上能看到望京SOHO，生活相對方便。2017年底，黑橋被拆後，不得已，她搬到宋莊來。這邊工作室100多平方米，年租金3萬多元，臥室與畫畫的客廳只用一簾灰布隔開，房間只有一個窗戶，上午會有陽光透進來，其他時間都需要開燈。客廳裡堆滿作品、顏料，她像上班一樣，每天早起早睡，周一到周五畫畫。

藝術家做兼職→一不小心就做成了主業

李嵐喜歡沾染市井氣息，約不到同伴，她就趁周末獨自去市區看看電影、逛街，先打車到最近的地鐵站，再坐地鐵到市區。

過年，回黑龍江老家，家鄉的煙火氣讓她心生好感，但父母催婚的煩惱也讓她應付闕如。逃回北京，回到畫畫的世界裡，讓她感覺到自由和舒展。她的畫作現在售價每幅1萬5000元，由於收入不穩定，她會兼職給藝術網站做一些著名藝術家的資料收集，每天工作兩個小時，收入1萬元左右，此前還做過藝術導遊、展覽英語翻譯。

藝術家為生活所迫做兼職在宋莊很普遍，但有些藝術家一不小心就把兼職做成了主業。酒吧「Open味道」的主人是藝術家陳進和他的妻子。因為早年創立Open行為藝術節，陳進索性將酒吧名字取為Open味道。但在去年，因為生意不好，他們轉讓了酒吧。

米娜餐廳，這家由獨立紀錄片導演開辦的藝術餐廳主營川菜，山城豆花和四川燃麵味道正宗，另外一個特點是該店的服務人員大多是聽覺與語言障礙人士，宋莊最有名的幾個藝術家時常光顧該店。

從「兩個宋莊」到「三個宋莊」→打造國際藝術創意小鎮？

20多年前的宋莊只是眾多農村中極其普通的一個，現在宋莊是世界上最大的藝術聚焦區。然而，很長時間內，宋莊的人都默認「兩個宋莊」的存在——一個是當地村民的宋莊，一個是藝術家的宋莊。北京市政府搬遷到通州後，宋莊又成了北京市的「宋莊」，三方如何平衡，考驗著政府的智慧。

去年，北京市委書記蔡奇來到通州區調研宋莊藝術創意小鎮建設工作。他強調，要在規畫建設城市副中心的格局下考量和謀畫宋莊發展，堅持規畫引領、品質提升，更上一層樓，努力打造具有國際影響力的藝術創意小鎮。打造國際影響力的藝術小鎮，最重要的還是留住藝術家，如何解決他們的居住、教育、養老問題，關係到他們的去留。（中國新聞組整理）