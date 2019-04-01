東莞台校成年禮 「跑贏昨天的自己」

2019-04-01 00:14 聯合報 林昉柔／東莞報導



東莞台商子弟學校於3月29日舉辦成年禮，今年已邁入第15年，成為該校特色活動之一，透過「成年禮」儀式激勵高中部學生成長。校長王天才表示，成長的意義不是以超越別人為衡量成功的標準，而是學會在今天跑贏昨天的自己，在每一天都得到進步與經驗的積累，盼學生在今天過後，用學習開展自己的人生。 東莞台商子弟學校己亥年成年禮大典，場內為該校學生表演八佾舞。 李紹禮╱攝影 分享 facebook

董事長葉宏燈認為，成年禮是一個里程碑，象徵孩子們從今天起要褪去青澀邁向成熟，在這個特別有意義的日子裡，要特別感謝中華民族的祖宗及先聖先賢對台校的庇佑，以及貴賓、親長們的共同努力與參與。

今年受冠儒生共計210位高二同學，參與成年禮的同學與父母在行佩冠禮時，被當下的氛圍所感動，覺得孩子真的長大了。家長會長王柏彥期許受冠孩子，希望同學們不要停滯在習慣依賴中不成長，要勇敢築夢，而家長們也要學會放手，多給孩子機會去承擔責任。

受冠學生們從以前看學長姐接受洗禮，到今天自己成為主角，內心百感交集，高二的鍾秉哲同學表示，一個成年禮並不代表我們真的成年，但從現在開始，我們就是該負起責任，要更有擔當。

「在拜謝父母的當下，本來很想哭卻忍住了，因為怕一哭父母就會跟著哭，我不能像以前一樣想哭就哭，現在要長大、學習承擔。」張曼琪同學說，她也感謝媽媽抱病來參加成年禮，讓她在人生最重要的時刻留下最美好的回憶。

廣東省台灣事務辦公室交流交往處調研員徐業昌、廣東省教育廳港澳台辦事務公室副處長丁瑤芳、東莞市教育局副局長何炳基、東莞台校榮譽董事長楊朝祥、東莞台校副董事長吳鐵雄、東莞市台協會長蔡俊宏等，近三百位貴賓、台商，逾二百位家長參與。

東莞台商子弟學校由東莞市台商投資企業協會發起，該校是大陸第一所使用台灣教材、台灣師資，與台灣教育體制完全銜接的學校。集幼稚園、國小、國中、高中一體，現有在讀學生約2500人。