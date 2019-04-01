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杭州 展現手炒龍井茶

2019-04-01 00:16聯合報 中新社

浙江杭州上月30日舉行2019杭州茶文化博覽會暨西湖龍井開茶節，眾多炒茶選手現場展現手工炒製龍井茶。

（中新社）
（中新社）
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