高鐵外判商邊炒邊聘人 200港人失業靜坐抗議

2019-03-31 15:38 世界日報 香港新聞組／香港31日電



高鐵西九站承辦商爆發裁員潮，國際永勝護衛管理決定大幅裁員三分之二約200人。 世界日報資料照 分享 facebook

廣深港高鐵香港段通車才半年，西九高鐵站就爆發裁員潮。服務承辦商國際永勝護衛管理決定大幅裁員三分之二約200人，香港文匯報報導，承辦商仍透過勞工處大量招聘有關工種，惹來一邊炒人、一邊低價聘人的疑雲。約70名被裁的員工不滿資方未有交代解雇理由，昨日在高鐵站內靜坐抗議，並與國際永勝舉行會議，雙方未能達成復職協議，勞方不排除將行動升級。港鐵回覆查詢時表示已敦促服務承辦商妥善處理事件，盡可能安排受影響員工內部轉職。

據報導，約70名被裁的高鐵站外判職員昨日下午2時30分在西九高鐵站內靜坐，他們不滿國際永勝上周大幅裁減該站三分之二的員工，人數多達200人，要求資方立即停止裁員及安排被裁員工復職，並指即使維持裁員決定，亦必須提供額外賠償。

報導稱，國際永勝昨日與員工代表及協助他們的工聯會開會逾一小時。工聯會立法會議員陸頌雄會後引述指，國際永勝願意向港鐵爭取復職、減少職位流失，國際永勝的言論被指是暗示此次裁員是由港鐵決定。陸頌雄認為不少市民仍未熟悉高鐵站的環境、車務及票務安排，擔心大幅減少車站助理會影響高鐵服務，批評港鐵及國際永勝「過橋抽板」，將員工「用完即棄」。

工會促官方介入三方談判

報導指出，工聯會要求港鐵代表最遲明日與國際永勝一同與員工舉行三方會議處理事件，並擔心港鐵與國際永勝互相推卸責任，期望運輸及房屋局介入事件。

報導稱，此次被裁的員工除了車站助理外，亦包括部分保安員，但勞工處網頁顯示，國際永勝現時仍在大量聘請高鐵站保安員。

國際永勝行政總裁蔡明輝會議後接受傳媒電話訪問時聲稱，基於實際情況決定減少車站助理，有關決定是與港鐵一起作出。至於保安員，他聲稱這批被裁員工的工作表現未如理想。

報導說，不過保安員楊先生表示，自己才剛過試用期不久，「如果公司不滿我的工作表現，之前可以延長試用期，甚至終止合約，何必過了試用期才炒人？」他透露國際永勝日前曾提出轉職建議，但之後卻改口指沒有其他職位空缺。

報導引述港鐵發言人表示，高鐵是一項全新的跨境鐵路服務，所以在開通初期短暫「增加額外人手」加強服務旅客，但將車站助理及客戶服務等交予服務承辦商負責，港鐵只負責監督服務承辦商有否履行服務合約。

外判商董事「小巴大王」身家上百億

據港鐵招標及合約公告顯示，國際永勝護衛管理於去年3月和6月承接三份高鐵站服務合約，為期三年三個月，涉款3.5億港元（約137.5億台幣）。根據公司註冊處資料，國際永勝護衛管理的主要董事包括身家超過百億元的「小巴大王」馬亞木及三名兒子馬僑生、馬僑武和馬僑文。

文匯報報導，粗略估計馬亞木目前持有64間公司，絕大部分與運輸業界有關，他創辦的冠榮車行是全港最大規模的專線小巴經營商，擁有超過650個小巴牌。

據報導，國際永勝護衛管理所承接的三份高鐵合約，服務範圍包括在高鐵香港段的車站提供車務助理、車上服務、客務服務、內部會計服務、行李X光機掃描操作及職員停車場之管理。

勞工處網上招聘廣告也顯示，國際永勝護衛管理同時為不少口岸管制區招聘保安或管理員，包括深圳灣、羅湖等。又有報導指，該公司曾承接香港奧運活動的保安。

報導稱，國際永勝護衛管理是國際永勝集團的附屬公司。國際永勝集團去年申請創業板上市，2018年度收入約1.3億元，其中超過六成是來自港鐵及其他公營機構及政府部門。