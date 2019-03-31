親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

北農沒賣掉阿里山茶卻說混茶 嘉義茶農怒要韓國瑜道歉

日職／王柏融敲單場第2安 首分打點進帳

頤和園PK北京故宮 掀「口紅界宮鬥大戲」

2019-03-31 15:18聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

北京故宮之後，頤和園也跟風推出彩妝，登上網路熱搜。頤和園「正宮口紅」話題在微博已引發8,000萬人次點閱、30萬留言討論。有微博甚至挑起「口紅界宮鬥大戲」的話題。

北京青年報報導，大陸彩妝品牌卡婷與頤和園聯名定製的「百鳥朝鳳」系列共有四個品類，分別是口紅、氣墊、眼影和面膜。其中口紅銷量最大，天貓旗艦店顯示售出已超過6,000支。大陸網友說，「正宮娘娘口紅」來了，塗了這個口紅，可以手撕小三了。

官網介紹，「百鳥朝鳳」口紅，纖細四方管身，金色邊框結合中國古代園林美學，將亭台樓閣的剪影融入其中。管身上取屏風中鳳穿牡丹、錦雞鳴翠、鸞鳳和鳴等吉祥圖案和浮雕鏤空工藝，於溝壑間蘊含鳳凰美態。口紅內還添加了原生態植物甾醇，令口紅上唇後持久不乾。

其中，「鳳儀紅」為正宮色，是氣場強大的正紅，適合復古妝容；「豐翎紅」是貴妃紅，偏酒紅色，適合冷白皮；「鳳韶紅」是更加時髦的橘紅色。此外，「百鳥朝鳳」系列的氣墊也銷售過千，九色眼影盤與三款面膜的銷量也都不錯。

自去年北京故宮口紅大賣後，知名文創IP聯合彩妝產品便成為新晉網紅，凡是貼上「故宮」等IP的聯名都是一物難求。今年2月，北京故宮博物院院長單霽翔就表示，「故宮口紅唯一的問題是買不到，雖然已經加急生產了90萬件，但依然供不應求。」

因北京故宮彩妝及一系列的周邊產品推出在先，頤和園彩妝非新鮮事兒，因為單價偏高，反而被網友調侃，「清明節快到了，十三陵是不是也快出合作款」、「長城眼影摩拳擦掌」等。

大陸彩妝品牌卡婷與頤和園聯名定製的「百鳥朝鳳」，掀起搶購熱潮。照片／百度圖庫
大陸彩妝品牌卡婷與頤和園聯名定製的「百鳥朝鳳」，掀起搶購熱潮。照片／百度圖庫
分享

北京故宮眼影

相關新聞

長沙遊樂設施故障 34人吊在空中4小時

2019-03-31 13:30

昆山台企漢鼎精密發生燃爆 致7死5傷

2019-03-31 12:19

為了14元炸薯條 四川3少年男女劫殺女店主

2019-03-31 11:17

不放棄「中國製造2025」拚AI！35大學獲准設人工智能系

2019-03-31 13:07

文革回潮？美媒：中國大學興起「告密」文化

2019-03-31 11:55

曾是中國互聯網金融獨角獸…團貸網倒閉 創業導師被帶走

2019-03-31 14:45

陸名校推甄不收文組！ 家長大罵歧視 理組卻都笑了...

2019-03-31 11:00

廣州鼓勵舉報「非法宗教活動」 賞4萬5

2019-03-31 09:33

大陸第一城 上海試用5G

2019-03-30 23:33

山西森林大火 撤離近四千人

2019-03-30 23:31

上海率先啟動5G試用 2019年將建逾萬個5G基站

2019-03-30 16:32

黨員壓力大 中共「學習強國」App取消排名

2019-03-30 16:22

力拚AI！陸教育部一口氣核准35所大學設人工智能系

2019-03-30 16:07

陝西又「政」盪 副省長陳國強被免職

2019-03-30 15:52

港鐵2事故被罰3500萬 挑假日半價「補償」捱批

2019-03-30 15:05

「看不到未來」 香港年輕人出走台灣

2019-03-30 15:04

福建多地違法濫建「活人墓」嚴重 山林慘遭破壞

2019-03-30 14:21

為了14元…四川3少年悶死女店主、折斷她的手

2019-03-30 12:51

持台胞證或台灣居民居住證可免門票遊武夷山景區

2019-03-30 10:02

追逐流浪大師 熱鬧過後…

2019-03-30 06:54

「帶寵上班日」 企業為員工減壓

2019-03-30 00:14

「星演美容」減肥藥含兩款禁藥 女病患服用後急性精神異常　

2019-03-29 20:57

超萌顏值配完美爆肌 陸健身網紅被封「金剛小芭比」

2019-03-29 20:26

同志交友軟體Grindr傳國安疑慮 中國母公司急脫手

2019-03-29 19:55

「不是中國製」玩幽默 南非瓶裝水意外惹火中國網友

2019-03-29 19:53

北京時裝周「消費」國際名牌 網友批恐怖：誰敢穿？

2019-03-29 19:52

華北名校院長爆性侵女師、傳下體照 連女學生也不放過

2019-03-29 19:44

13歲兒性侵6歲女 媽竟辯：他在學人體構造

2019-03-29 19:43

醫院院長改當電視台台長 網友諷：電視台病得不輕

2019-03-29 19:42

世界華人大獎 丘成桐獲終身成就獎

2019-03-29 19:40

柔道冠軍馬端斌控老家村支書貪腐 官媒也挺

2019-03-29 19:36

6歲女童遭13歲男孩性侵未予立案？陸官方回應了

2019-03-29 17:58

疑不滿嚴打電動單車 嫌犯進瀋陽警局引爆土炸彈當場亡

2019-03-29 17:57

上海這名服裝設計師證明 塑膠瓶也可以變得很時尚

2019-03-29 15:31

WWF報告：港人模式生活 需4.2個地球資源

2019-03-29 12:56

港推可分解塑膠 學者：恐送堆填區

2019-03-29 12:56

港「爭鮮」等3食肆 吞拿魚水銀超標

2019-03-29 12:56

事故不斷 港鐵照漲票價3.3%

2019-03-29 12:55

有人住進明朝公主墓穴 睡在石棺上趕都趕不走

2019-03-29 10:01
看更多

熱門文章

春天最驚嚇的風景 樹上開滿了「中國大媽」

2019-03-31 09:46

昆山台企漢鼎精密發生燃爆 致7死5傷

2019-03-31 12:19

邀兩岸學者討論「兩制台灣方案」 中共已啟動

2019-03-31 10:22

陸名校推甄不收文組！ 家長大罵歧視 理組卻都笑了...

2019-03-31 11:00

力拚AI！陸教育部一口氣核准35所大學設人工智能系

2019-03-30 16:07

為了14元炸薯條 四川3少年男女劫殺女店主

2019-03-31 11:17

畫底線 陸智庫：無限擴大「兩制」會變「假一國」

2019-03-31 10:55

上海率先啟動5G試用 2019年將建逾萬個5G基站

2019-03-30 16:32

大陸第一城 上海試用5G

2019-03-30 23:33

上海巡禮／團貸網倒閉…創業導師淪階下囚

2019-03-30 23:33

文革回潮？美媒：中國大學興起「告密」文化

2019-03-31 11:55

黨員壓力大 中共「學習強國」App取消排名

2019-03-30 16:22

廣州鼓勵舉報「非法宗教活動」 賞4萬5

2019-03-31 09:33

陝西又「政」盪 副省長陳國強被免職

2019-03-30 15:52

大陸去年證券投資淨流入1,067億美元 大增2.6倍

2019-03-30 17:00

香港國泰航空又一員工麻疹確診

2019-03-30 23:33

設計香港區旗區徽 建築師何弢去世

2019-03-31 11:54

深指Q1飆漲37% 全球最牛

2019-03-31 00:15

中國大學畢業生「被就業」頻傳 官方整治數據灌水

2019-03-30 17:45

中華仲裁協會在港展身手

2019-03-31 00:15

不放棄「中國製造2025」拚AI！35大學獲准設人工智能系

2019-03-31 13:07

專家：人行4月降準機率升高

2019-03-31 00:15

董座年薪誤植…陸企年報怪事多

2019-03-31 00:15

長沙遊樂設施故障 34人吊在空中4小時

2019-03-31 13:30

廣東校園嚴管App 禁追星、交友、星座

2019-03-30 16:17

山西森林大火 撤離近四千人

2019-03-30 23:31

港宗教團體遊行 聲援占中案被告

2019-03-30 18:20

昆山台企漢鼎精密燃爆 7死5傷

2019-03-31 13:08

失去獨生子女竟被列掃黑重點 湖南地方官道歉

2019-03-31 11:55

星國迎外資 衝刺仲裁業務

2019-03-30 23:15

中國3月PMI重回景氣區間 進出口動力仍不足

2019-03-31 12:59

山西沁源森林大火威脅25村莊 撤離3800餘人

2019-03-30 17:45

曾是中國互聯網金融獨角獸…團貸網倒閉 創業導師被帶走

2019-03-31 14:45

頤和園PK北京故宮 掀「口紅界宮鬥大戲」

2019-03-31 15:18

陸企臉譜／學徒變老闆 洗染一片天

2019-03-31 15:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top