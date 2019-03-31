頤和園PK北京故宮 掀「口紅界宮鬥大戲」

2019-03-31 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



繼北京故宮之後，頤和園也跟風推出彩妝，登上網路熱搜。頤和園「正宮口紅」話題在微博已引發8,000萬人次點閱、30萬留言討論。有微博甚至挑起「口紅界宮鬥大戲」的話題。

北京青年報報導，大陸彩妝品牌卡婷與頤和園聯名定製的「百鳥朝鳳」系列共有四個品類，分別是口紅、氣墊、眼影和面膜。其中口紅銷量最大，天貓旗艦店顯示售出已超過6,000支。大陸網友說，「正宮娘娘口紅」來了，塗了這個口紅，可以手撕小三了。

官網介紹，「百鳥朝鳳」口紅，纖細四方管身，金色邊框結合中國古代園林美學，將亭台樓閣的剪影融入其中。管身上取屏風中鳳穿牡丹、錦雞鳴翠、鸞鳳和鳴等吉祥圖案和浮雕鏤空工藝，於溝壑間蘊含鳳凰美態。口紅內還添加了原生態植物甾醇，令口紅上唇後持久不乾。

其中，「鳳儀紅」為正宮色，是氣場強大的正紅，適合復古妝容；「豐翎紅」是貴妃紅，偏酒紅色，適合冷白皮；「鳳韶紅」是更加時髦的橘紅色。此外，「百鳥朝鳳」系列的氣墊也銷售過千，九色眼影盤與三款面膜的銷量也都不錯。

自去年北京故宮口紅大賣後，知名文創IP聯合彩妝產品便成為新晉網紅，凡是貼上「故宮」等IP的聯名都是一物難求。今年2月，北京故宮博物院院長單霽翔就表示，「故宮口紅唯一的問題是買不到，雖然已經加急生產了90萬件，但依然供不應求。」