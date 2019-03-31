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曾是中國互聯網金融獨角獸…團貸網倒閉 創業導師被帶走

2019-03-31 14:45世界日報 記者戴瑞芬╱北京31日電

「團貸網」倒了，特警日前到廣東東莞眾創金融街的團貸網總部，押走了團貸網的老闆唐軍，曾經是中國互聯網金融獨角獸，一夕倒閉清盤。

團貸網欠投資人人民幣145億元（約21.7億美元），債主22萬人，這只是冰山一角，實際上團貸網全中國註冊用戶達830萬人，而最大客戶號稱投資逾1000萬元。

團貸網是一家網路信貸，也就是P2P（互聯網金融點對點借貸平台），在中國網貸是很多小微企業融資的救星，也是一般老百姓放高利貸，夢想高風險才有高回報率的致富捷徑。

團貸網傳出倒閉的第一時間，在東莞的台青圈很震撼，因為團貸網的老闆唐軍是東莞青創孵化器的創業導師，經常授課八五後青年如何創業、如何融資。

唐軍在資本市場赫赫有名，他還是一家在Ａ股上市公司「派生科技」的實控人。派生科技是過去三年滬深市場最大的牛股，從2016年至今股價上漲12倍，因為借貸餘額有過百億的規模，是互聯網金融的獨角獸。

去年端午節過後，42天引爆104家P2P，7兆元人民幣被掏空，上千萬人受害。今年中國中央繃緊神經要防範化解互聯網金融風險，沒想到又出事。

P2P網貸的風險這麼高，為什麼始終有人前仆後繼？

答案很現實，就是小老百姓想發大財，所以團貸網打出年回報率高達14%，吸引投資人到網路上掏錢。

P2P風波也暴露出在小微企業其實還很難融資借到錢，銀行要放貸，當然會嫌貧愛富。也因此，P2P網貸適時為小微企業、中低收入人群提供金融服務。只是天下沒有白吃的午餐。

P2P人民幣創業

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