不放棄「中國製造2025」拚AI！35大學獲准設人工智能系

2019-03-31 13:07 世界日報 記者 世界日報 記者 林則宏 ╱北京31日電



中國教育部近日教育部一口氣核准35所大學設人工智能系 報系資料照片 分享 facebook 中國會否在美國壓力下放棄「中國製造2025」？恐怕未必。為大力發展AI產業，中國教育部近日公布2018年度普通高等學校本科專業備案和審批結果，共有35所大學成為首批獲准設立人工智能系。人工智能專業正式成為中國大學部的專業科系之一，未來學位授予門類為工學。

據科技日報30日報導，獲准設立人工智能學科的大學包括：吉林大學、天津大學、上海交通大學、同濟大學、南京大學、廈門大學、武漢理工大學、北京理工大學等名校。

中國科技網站「雷鋒網」指出，除35所大學將設立人工智能系，還有96所高校獲批「智能科學與技術」專業，203所高校獲批「數據科學與大數據技術」專業，25所高校獲批「大數據管理與應用」專業，101所高校獲批「機器人工程」專業，25所學校獲批「網絡空間安全」專業，14所學校獲批「物聯網工程」專業等相關科系。

雷鋒網指出，隨著這幾年人工智能火熱，市場對人才的迫切需求迫使人工智能一級學科的設置提速。去年 4 月 11 日，中國教育部印發的「高等學校人工智能創新行動計畫」就提出，除將引導高校不斷提高在人工智能領域的科技創新、人才培養與國際合作交流等能力，並強調人工智能學科建設的迫切性。

環球網報導，在3月23日至25日召開的2019中國發展高層論壇上，人工智能也是熱門議題。中國工信部長苗圩在會中指出，在當前新一輪科技革命和產業變革的條件下，「製造業的數字化、網路化、智能化成為發展的趨勢，智能製造成為發展的方向。」