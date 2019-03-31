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文革回潮？美媒：中國大學興起「告密」文化

2019-03-31 11:55聯合報 記者羅印冲╱即時報導

近期中國大學教師遭整肅已非個案，老師遭遇背後大都與學生舉報行動有關，美媒報導，這種現象使人再次想到文革。與此同時，新技術監控手段也被引入高等院校，監控教師言論。

據美國之音，近期中國大學教師遭整肅已非個案。新披露的名單包括：北京師範大學副教授史杰鵬、貴州大學教授楊紹政、廈門大學教授尤盛東、北京建築工業大學教授許傳青、中南財經政法大學副教授翟桔紅、以及重慶師範大學商貿學院副教授譚松等。

另有媒體披露，北京清華大學馬克思主義學院的呂嘉最近被調查，因為他的言論被認為不僅抹黑了清華馬克思主義學院的名譽，更完全背離了思政課老師引導同學樹立馬列信仰的作用。呂嘉代表的是非自由派知識分子的遭遇。

報導指，中國大學部分學者遭當局整肅事件似有一共同點，就是有關案情是學生向院校當局報告，或稱告密的。這些學生中，有的是大學中的「學生觀察員」，有的是要求進步的黨團積極分子，也有一些人恐怕是隨波逐流。

報導認為，中國學者尤其是社科人文類的教席，如今被列為「高危職業」。例如，楊紹政是經濟學院教授，代表言論是所謂「公款養黨論」。他被無限期停課，去年9月正式被撤職。

2018年4月，湖北武漢中南財經政法大學副教授翟桔紅，上「政治學原理」課時質疑修憲、國企產權制度和人民代表制度，因此被指「錯誤解釋憲法修改情況」，「在學生中產生負面影響」。

人民大學退休教授張鳴說，時政課很容易被舉報。恰恰是教時政課的人被舉報，這很有意思。他們（當局）鼓勵時政課創新，時政課要活潑一點，結果一活潑就被舉報了，這事情挺弔詭的。

北京某大學退休教授孫某對美國之音說，告密這種事情應該是有組織的一種安排，例如，通過共青團，通過黨的什麼組織。另外，大學校內的教學現場視頻監控系統，也有可能提供某些教師的出格情況。

張鳴直言說：「現在就是這個風氣，就是像文革，所以說，麻煩了。呼籲也沒有用，因為這個問題已由來已久，現在愈演愈烈。它不讓你說話，我現在已經沒有說話的權利，也沒有渠道說話，我的（渠道）都封掉了，現在是難受的時候。」

香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權也認為，學生告密是文革回潮的跡象之一。他說，習近平上台之後，對大陸學術界，還有很多不同的領域，來了一個大清洗，好像文革回潮，就是這種舉報文化。就學術方面而言，他看見敢言和有良心的老師，受到各種報復，其中有一些是學生舉報的，學生出賣老師。

北京師範大學。取自大陸高考信息網。
北京師範大學。取自大陸高考信息網。
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