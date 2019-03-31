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廣州鼓勵舉報「非法宗教活動」 賞4萬5

2019-03-31 09:33聯合報 記者羅印冲╱即時報導

宗教議題在中國本來就高度敏感，官方舉措備受關注。近日，廣州市民族宗教事務局下發通知，鼓勵民眾積極舉報「非法宗教活動」，包括組織公民出境參加宗教培訓和朝覲等活動。舉報境外組織和人員所獲獎金將更多，最高可獲發一萬元（人民幣，下同）獎勵，大約是四萬五千元新台幣，也約為當地法定最低工資的五倍。

香港星島日報，《廣州市群眾舉報非法宗教活動獎勵辦法》的通知，本月二十日上載廣州市民族宗教事務局網頁。

根據這個在未來五年有效的《辦法》，凡舉報宣揚或資助宗教極端主義，或利用宗教進行「危害國家安全、公共安全，破壞民族團結、分裂國家和恐怖活動」，侵犯公民權利和妨害社會管理秩序的；又或未經批准擅自設立宗教活動場所的組織或「接受宗教性捐贈」的；又或未經批准擅自組織公民出境參加宗教方面的培訓、會議、朝覲等活動的；一經查實，舉報者可獲一百至一千元人民幣獎金。

另外，《辦法》列明，提供線索並協助對涉及的非法宗教組織和違法人員進行查處者，可獲一千至三千元人民幣獎金；若提供線索並協助查處境外非法宗教組織和人員的，獎金可達三千至五千元；如若因此查獲境外非法宗教組織的首要分子，查清該組織境內活動的架構和骨幹人員，可獲發最高獎金的五千至一萬元。

天主教近年在中國的信眾明顯增加。星島日報
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