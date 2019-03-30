上海率先啟動5G試用 2019年將建逾萬個5G基站

2019-03-30 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據中新社報導，上海市副市長吳清30日在虹口區的會場裡撥通了首個5G手機通話，宣告上海成為中國大陸第一個中國移動5G試用城市。

報導稱，吳清周六在儀式上撥通的是基於中國移動5G網絡的手機間通話。吳清詢問，「你那（畫面）清楚嗎？」對方回答，「清楚了。我在黃浦江邊，你像在我身邊。」

中國移動上海公司副總經理梁志強表示，5G能够提供至少十倍於4G的峰值速率，毫秒級的傳輸時延等，是釋放數字經濟潛能的重要突破口。

上海市經濟和信息化委員會副主任張建明稱，2019年，上海將在全市建設超過1萬個5G基站，啟動建設若干5G建設應用示範區和5G應用研發創新基地。

根據張建明勾勒的願景，到2021年，上海全市將累計建設超過3萬個5G基站，實現5G網絡深度覆蓋。在工業製造、智能網聯汽車、健康醫療、城市管理等領域將形成一批全球領先的應用解決方案，同時培育百家5G應用領域的創新型企業，預計產業規模可突破人民幣千億元級，成為全球知名的5G應用和創新策源地。

張建明並表示，面對5G發展新形勢，上海擁有豐厚的基礎條件和良好的發展前景。在網絡先行方面，上海是大陸唯一一個被中國移動、中國聯通、中國電信同時列為5G規模試點的城市。

在產業發展方面，華為、中興、諾基亞貝爾的5G研發都主要集中在上海，上海在通信終端、晶片設計等領域也占據了中國重要的市場份額。