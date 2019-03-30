力拼AI！陸教育部一口氣核准35所大學設人工智能系

2019-03-30 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



積極發展AI產業，大陸教育部批准35所大學設立人工智能系。圖為天津京津中關村科技城的展示中心。（新華社） 分享 facebook 大陸會否在美國壓力下放棄「中國製造2025」？恐怕未必。為大力發展AI產業，大陸教育部近日公布2018年度普通高等學校本科專業備案和審批結果，共有35所大學成為首批獲准設立人工智能系。人工智能專業正式成為大陸大學部的專業科系之一，未來學位授予門類為工學。

根據科技日報30日報導，獲准設立人工智能學科的大學包括：吉林大學、天津大學、上海交通大學、同濟大學、南京大學、廈門大學、武漢理工大學、北京理工大學等名校。

大陸科技網站《雷鋒網》指出，除35所大學將設立人工智能系，還有96所高校獲批「智能科學與技術」專業，203所高校獲批「數據科學與大數據技術」專業，25所高校獲批「大數據管理與應用」專業，101所高校獲批「機器人工程」專業，25所學校獲批「網絡空間安全」專業，14所學校獲批「物聯網工程」專業等相關科系。

中國人工智能學會常務副理事長楊放春早前受訪時表示，由於人工智能並非一級學科，且與計算機科學、控制學、軟件工程及統計數學等專業高度關聯，因此相關專業教學與科研活動過去多分散於其他一級學科中，「存在著高開低走、碎片化、低水平重複的問題，嚴重阻礙了中國智能科學與技術的發展和智能技術人才的培養。」

雷鋒網指出，隨著這幾年人工智能火熱，市場對人才的迫切需求迫使人工智能一級學科的設置提速。去年 4 月 11 日，大陸教育部印發的《高等學校人工智能創新行動計畫》就提出，除將引導高校不斷提高在人工智能領域的科技創新、人才培養與國際合作交流等能力，並強調人工智能學科建設的迫切性。

環球網報導，在3月23日至25日召開的2019中國發展高層論壇上，人工智能也是熱門議題。大陸工信部長苗圩在會中指出，在當前新一輪科技革命和產業變革的條件下，「製造業的數字化、網絡化、智能化成為發展的趨勢，智能製造成為發展的方向。」

大陸國家發展和改革委副主任寧吉喆也提出，中國將加強重大技術裝備「補短板」，大力支持關鍵核心技術攻堅，並積極推動新一代人工智能創新發展。

新華社早前報導，世界知識產權組織（WIPO）1月底公布的報告顯示，中國、美國、日本在全球人工智能領域的專利申請處於領先地位。其中，中國的學術機構相關專利申請量更遙遙領先。

在人工智能專利申請數量排名前30的機構中，26家為企業，其餘四家為大學或公共研究機構。其中，IBM申請數量最多，截至2016年底擁有8,290項發明。進入前30名的四家學術機構中，有三家來自中國，中國科學院排名第17。

而在所有學術機構中，專利申請量排名前20的中國就占了17家，發表相關科學論文數量排名前20的也有十家來自中國。此外，來自中國的人工智能專利申請數量，2013年到2016年以年均20%的速度增長，同樣遠高於其他國家。