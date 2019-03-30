黨員壓力大 中共「學習強國」App取消排名

2019-03-30 16:22 世界日報 中國新聞組／北京30日電



圖／葉玉鏡翻攝 分享 facebook

中共中宣部高調推出「學習強國」應用軟件(App)，要求9000萬黨員下載學習「習思想」，這個App一度登上下載榜首受到關注，但學習積分落後就會遭批評，壓得黨員喘不過氣。中國官方已對此下發通知，拒絕形式主義，App也已取消個人排名。

法廣網報導，中宣部今年1月推出「學習強國」App，目的是讓民眾深入學習「習近平思想」。在中宣部主導下，各黨政機關的公務員、共產黨員及大學生都被要求下載，一度打敗抖音成為最熱門App。

為鼓勵黨員使用，「學習強國」導入學習積分制，每天登入就可獲得1分，閱讀一篇文章、觀看一支影片也各得1分。閱讀文章累計時間超過4分鐘，再加1分；觀看影片超過5分鐘也可加1分。

此外，「學習強國」還設有「智能答題」、「每周一答」、「專題考試」等測驗，若全部答對，獲得積分更多。其中，「專題考試」每日最高可獲得10分。

為避免黨員利用上班時間摸魚賺分數，「學習強國」還設定，在早上6時至8時、中午12時至下午2時、晚上8時至10時30分等3個「活躍時段」學習文章和影片，可獲得雙倍分數。

不過，「學習強國」的個人積分制度引起眾多網友抱怨，原因是長官每天要求積分任務、積分排名低被批評等。隨著怨言愈來愈多，網上出現一些「賺分攻略」，甚至有公務員自製外掛軟體而被拘。

「學習強國」引起民怨後，有消息人士透露，3月初曾收到省部通知，「各地各部門不得強制下載。不可每天強行要求積分。拒絕形式主義。」通知也強調，重在學習運用，應引導民眾自覺、主動學習。

港媒指出，28日凌晨，「學習強國」對學習積分規則進行優化升級，其中最引人注意的是，原本一天最高可獲得66積分，現在變為52積分；其次，取消高效時間規則，現變為全天高效時間；積分排名功能被刪除。