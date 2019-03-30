陝西又「政」盪 副省長陳國強被免職

2019-03-30 15:52 世界日報 中國新聞組／北京30日電



陳國強被免去陝西副省長職務，同時被終止省人大代表資格。 中央社 分享 facebook

陝西官場再起漣漪。兩個多月沒有消息的陳國強29日終於有了消息，他被免去陝西副省長職務，同時被終止省人大代表資格。這距他上任不過一年光景，而他尚不滿57歲。

中國新聞周刊報導，陝西省第13屆人大第十次常委會29日表決通過陳國強辭去陝西省副省長的請求的決定，免去陳國強的陝西省副省長職務。

這場會議還表決通過陳國強因個人原因，提出辭去陝西省第13屆人民代表大會代表職務。

陳國強最後一次公開露臉是今年1月14日，他當時赴寶雞調研寶雞過境高速公路通車情況。巧合的是，這一天，陝西省委原書記趙正永涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。之後，陳國強在官網官媒的蹤跡和消息難覓，還一度缺席省政府重要會議。

報導指出，19大後陝西方面已經有三人落馬—陝西省前副省長馮新柱，陝西省委前常委、秘書長錢引安，陝西省委前書記趙正永。

陳國強與趙正永同為安徽老鄉，從1984年至落馬，他在陝西官場工作了35年。他在趙正永擔任省長、省委書記期間擔任過陝西省人社廳副廳長、省政府秘書長等職，2018年1月擢升為副省長，分管省國土資源、環境保護、住房和城鄉建設、交通等領域工作。

從履歷看，陳國強頗得趙正永的賞識。趙正永2010年擔任陝西代省長短短幾個月後，陳國強就由陝西省人社廳調任陝西省政府副秘書長、辦公廳黨組成員，成為趙在省政府的「大管家」。

自秦嶺違建別墅事件以來，陝西省已有一批高官接連落馬。特別由趙正永落馬掀起的官場震盪，仍在持續發酵。