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港鐵2事故被罰3500萬 挑假日半價「補償」捱批

2019-03-30 15:05世界日報 香港新聞組╱香港30日電

港鐵18日測試荃灣線新信號系統時發生列車相撞嚴重事故，導致荃灣線來往中環站及金鐘站服務暫停兩日，港鐵車務總監劉天成昨表示，將撥出罰款上限的2500萬港元（下同，約318萬美元），在明年作票價回贈。此外，24日凌晨港鐵欣澳站附近發生架空電纜設備故障，導致機場快線及一段東涌線一度停止服務，被罰款1000萬港元，也將在明年回贈。

明報報導，立法會鐵路事宜小組昨開會討論撞車事故，劉天成會上表示，按機制將撥出2500萬元罰款，是歷來最高金額罰款。此外，港鐵會額外在5月佛誕假期提供3日約半價的優惠，預計1300萬人次受惠。但公民黨陳淑莊批評，港鐵沿用去年「四線故障」的安排，選在周末和假期向市民提供票價優惠，做法不恰當。民建聯陳恒鑌也認為，港鐵應為乘客提供一整周八折優惠。

劉天成表示，在周末和假期提供優惠，是經過風險評估而作出的審慎安排。港鐵主席馬時亨昨也表示，並非因為金錢考慮而選擇在周末和假期提供半價，而是擔心會引起乘搭巴士上班的市民改乘港鐵，引起擠迫和安全問題，才有此安排。

據報導，撞車事故發生時，港鐵正測試信號系統的主及副電腦轉換到備用電腦，其間備用電腦的安全聯鎖功能未正常運作。昨在鐵路小組的會議上，公民黨譚文豪質疑港鐵在用真車測試前，有否就同一場景做模擬測試。實政圓桌田北辰認為，港鐵要求供應商特別設計新信號系統，但以港鐵現時水平，是否適合用「特別餐牌」成疑。

港鐵車務工程總管李家潤表示，港鐵與信號系統供應商的合約，有要求系統的安全聯鎖功能在任何時候都不能失效，而在用真車測試前，供應商曾做類似情境的電腦模擬測試，至於為何模擬測試時沒問題，而真車測試時撞車，則需由調查委員會詳細調查。

報導指出，運輸及房屋局長陳帆表示，機電工程署除了會獨立調查新信號系統的意外，亦會與港鐵抽驗現有鐵路線的信號系統，尤其是聯鎖功能系統及列車自動保護系統，確保行車安全。

港鐵

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