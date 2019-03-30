「看不到未來」 香港年輕人出走台灣

2019-03-30 15:04 世界日報 香港新聞組／香港30日電



「看不到未來」香港年輕人出走台灣。香港中國通訊社 分享 facebook

超訊「碩鳴灼見」作者郭文靜署名文章「香港人出走台灣的背後」指出，香港的成長離不開移民，香港人的向外流出也從未斷絕過。最新調查發現，香港正掀起新一波移民潮，其中地理位置相近、文化風俗相似的台灣成熱點，逃港赴台群體日益年輕化，背後是高房價、教育制度漏洞等一系列社會問題。

中文大學香港亞太研究所的一項調查發現，34%受訪者如有機會，會打算移民或移居外地，比2017年的33.1%微升。其中約四分之一（24.7%）受訪者沒有明確指出移民目的地，最多受訪者選擇加拿大（18.8%）、澳洲（18.0%）和台灣（11.3%）。最多人提及的移民原因，是不滿本地政治爭拗太多、社會撕裂嚴重、對本地居住和生活環境不滿。

文章指出，歷史上的香港有過幾波移民潮，九七主權移交前後，一批批港人離開故土，流向世界各地。眼下，一波新的移民潮正在掀起，如果說前幾波移民潮背後是歷史演化和政權更迭帶來的「恐慌性出走」，新一波移民潮更多暴露了香港房價高、生存空間逼仄、教育制度不完善等民生問題，新時期「逃港」集體的情緒更複雜。其中台灣正成為港人移民的重要選擇。

申請移民台灣 30歲以下增20%

陶淵明的《桃花源記》講述了武陵捕魚人闖入桃源仙境的奇遇，此地「土地平曠，屋舍儼然，人人自得其樂」，作者描繪了理想社會的藍圖，桃源舒適怡然的生活環境與當時壓抑的社會氛圍形成了鮮明對比。風光宜人、物價樓價雙低、人情味滿滿、慢節奏的台灣無疑是香港人心中的「桃花源」。

《超訊》報導，寰宇移民有限公司資深顧問伍家穎表示，2014年「佔中」以後，香港人移居海外的個案逐年遞增。其中，2016年至2018年，移出人數增加了20%至30%，台灣是主要目的地之一。

根據台灣內政部移民署資料顯示，2018年香港居民居留許可人數總計4148人，同比增長3.3%，其中獲得中華民國身分證的香港人達到1090人，同比增長1.4%。

據報導，香港台商工商協會副會長陳自創稱：「台灣的消費指數低，過得寬裕自在，與其移民歐美，台灣的生活及飲食習慣與香港接近，地域毗鄰，更易接受。」可見，台灣是個宜居的地方，將香港的房屋單位出租，在台灣置業，享受歸園田居的詩意生活成為不少香港人夢想。

退休教授移居花蓮 買地種菜

報導稱，香港某間大學的教授，退休後移居台灣花蓮，買了一塊地，自己種菜，與鄰里間互通有無，這些生活場景在高樓林立、腳步匆忙的香港簡直難以想像，這也是台灣的神奇之處，能將田園生活巧妙地鑲嵌在現代文明的軀殼內，既悠閒，也不至於脫離社會發展的軌道。

值得一提的是，九七回歸後，港人多移民美國、加拿大和澳洲等國家，近幾年，港人湧入台灣的風潮與亞太地區的發展密不可分。

據報導，台灣的自由和民主的多元化也為這塊土地增色不少。外人看來，台灣政壇一片混亂，黨派間爭執不斷，這何嘗不是台灣社會多姿多彩、言論自由的表現。剛過去的九合一選舉一片火熱，白色力量的崛起、國民黨非典型人物韓國瑜的出現、政治人物和網紅共同參與直播，與網民積極互動都讓台灣的普通群眾覺得自己的權益受到了關注。反觀香港，「佔中」和「旺角暴動」好比導火線，令社會不斷撕裂，兩級對立之下，香港的政治爭拗不斷增多，驅使香港人一批批來到了台灣。

除了老一輩港人爭先恐後地移民台灣，香港年輕人也通過求學、創業等方式來到寶島，倘若老年人是為了安享晚年，青年群體來台的背後更多是對香港社會的無奈，也飽含了逐夢他鄉的憧憬。

報導稱，最近幾年香港的移民申請人有年輕化的趨勢，20至30年齡組別的申請人增加了約20%，30至40歲組別的申請人增加了約10%，他們多有主見，關心時事，對生活有自己的規畫和看法。

據伍家穎表示，最年輕的申請人僅21歲，畢業不久，他便決定獨自申請移民台灣。在家人的支持下，拿著600萬新台幣(約150萬港幣、約19.4萬美元)的動資金，他在台灣開公司，做生意，並於2017年3月取得台灣居留證 。這期間，他居住在台北，售賣年輕人服飾，一年後，他滿足了投資及居住要求，於2018年7月成功取得護照。

然而，由於未滿37歲，也符合台灣服兵股的年齡。他計畫先服兵役，之後進軍台灣飲食業。即使赴台之路一波三折，也無阻他移民的決心。在取得護照的那一刻，他感歎「在香港是工作，在台灣是生活。」

香港是座國際化的都市，高昂的生活成本和樓價讓青年港人看不到未來，《超訊》曾寫過一篇青年對高房價的無奈，不少人終其一生也無法「上車」，辛苦的生活讓他們壓抑，而包容的台灣社會使工薪階層也能實現理想，享受生活。

據報導，陳自創提出了一個更宏觀並具前瞻性的觀點：港台兩地從官方到民間的各年齡段、各行各業人士的互動交流能影響和幫助中國大陸，歷史的原因讓三地在生活模式和政治制度上出現了差別，但隨著香港回歸、融入粵港澳大灣區，台灣也在變化，韓國瑜學習香港，在高雄推行英語教學，並將貨賣入了中國大陸。三地處在一個微妙的磨合期，與其斥中國大陸入侵，不如發揮各自優勢，共建和諧的華人社會。

當然，香港人在離開故土的同時，也有人從四面八方回流香港，有人放不下家鄉的親人、朋友，感到在外漂泊的無助，也有港人對這塊土地仍然眷念，選擇堅守。香港政府也應思考住房、教育、醫療等與老百姓生活息息相關的問題，讓東方之珠繁榮又宜居。