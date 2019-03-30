親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「看不到未來」 香港年輕人出走台灣

2019-03-30 15:04世界日報 香港新聞組／香港30日電

「看不到未來」香港年輕人出走台灣。香港中國通訊社
「看不到未來」香港年輕人出走台灣。香港中國通訊社
分享

超訊「碩鳴灼見」作者郭文靜署名文章「香港人出走台灣的背後」指出，香港的成長離不開移民，香港人的向外流出也從未斷絕過。最新調查發現，香港正掀起新一波移民潮，其中地理位置相近、文化風俗相似的台灣成熱點，逃港赴台群體日益年輕化，背後是高房價、教育制度漏洞等一系列社會問題。

中文大學香港亞太研究所的一項調查發現，34%受訪者如有機會，會打算移民或移居外地，比2017年的33.1%微升。其中約四分之一（24.7%）受訪者沒有明確指出移民目的地，最多受訪者選擇加拿大（18.8%）、澳洲（18.0%）和台灣（11.3%）。最多人提及的移民原因，是不滿本地政治爭拗太多、社會撕裂嚴重、對本地居住和生活環境不滿。

文章指出，歷史上的香港有過幾波移民潮，九七主權移交前後，一批批港人離開故土，流向世界各地。眼下，一波新的移民潮正在掀起，如果說前幾波移民潮背後是歷史演化和政權更迭帶來的「恐慌性出走」，新一波移民潮更多暴露了香港房價高、生存空間逼仄、教育制度不完善等民生問題，新時期「逃港」集體的情緒更複雜。其中台灣正成為港人移民的重要選擇。

申請移民台灣 30歲以下增20%

陶淵明的《桃花源記》講述了武陵捕魚人闖入桃源仙境的奇遇，此地「土地平曠，屋舍儼然，人人自得其樂」，作者描繪了理想社會的藍圖，桃源舒適怡然的生活環境與當時壓抑的社會氛圍形成了鮮明對比。風光宜人、物價樓價雙低、人情味滿滿、慢節奏的台灣無疑是香港人心中的「桃花源」。

《超訊》報導，寰宇移民有限公司資深顧問伍家穎表示，2014年「佔中」以後，香港人移居海外的個案逐年遞增。其中，2016年至2018年，移出人數增加了20%至30%，台灣是主要目的地之一。

根據台灣內政部移民署資料顯示，2018年香港居民居留許可人數總計4148人，同比增長3.3%，其中獲得中華民國身分證的香港人達到1090人，同比增長1.4%。

據報導，香港台商工商協會副會長陳自創稱：「台灣的消費指數低，過得寬裕自在，與其移民歐美，台灣的生活及飲食習慣與香港接近，地域毗鄰，更易接受。」可見，台灣是個宜居的地方，將香港的房屋單位出租，在台灣置業，享受歸園田居的詩意生活成為不少香港人夢想。

退休教授移居花蓮 買地種菜

報導稱，香港某間大學的教授，退休後移居台灣花蓮，買了一塊地，自己種菜，與鄰里間互通有無，這些生活場景在高樓林立、腳步匆忙的香港簡直難以想像，這也是台灣的神奇之處，能將田園生活巧妙地鑲嵌在現代文明的軀殼內，既悠閒，也不至於脫離社會發展的軌道。

值得一提的是，九七回歸後，港人多移民美國、加拿大和澳洲等國家，近幾年，港人湧入台灣的風潮與亞太地區的發展密不可分。

據報導，台灣的自由和民主的多元化也為這塊土地增色不少。外人看來，台灣政壇一片混亂，黨派間爭執不斷，這何嘗不是台灣社會多姿多彩、言論自由的表現。剛過去的九合一選舉一片火熱，白色力量的崛起、國民黨非典型人物韓國瑜的出現、政治人物和網紅共同參與直播，與網民積極互動都讓台灣的普通群眾覺得自己的權益受到了關注。反觀香港，「佔中」和「旺角暴動」好比導火線，令社會不斷撕裂，兩級對立之下，香港的政治爭拗不斷增多，驅使香港人一批批來到了台灣。

除了老一輩港人爭先恐後地移民台灣，香港年輕人也通過求學、創業等方式來到寶島，倘若老年人是為了安享晚年，青年群體來台的背後更多是對香港社會的無奈，也飽含了逐夢他鄉的憧憬。

報導稱，最近幾年香港的移民申請人有年輕化的趨勢，20至30年齡組別的申請人增加了約20%，30至40歲組別的申請人增加了約10%，他們多有主見，關心時事，對生活有自己的規畫和看法。

據伍家穎表示，最年輕的申請人僅21歲，畢業不久，他便決定獨自申請移民台灣。在家人的支持下，拿著600萬新台幣(約150萬港幣、約19.4萬美元)的動資金，他在台灣開公司，做生意，並於2017年3月取得台灣居留證 。這期間，他居住在台北，售賣年輕人服飾，一年後，他滿足了投資及居住要求，於2018年7月成功取得護照。

然而，由於未滿37歲，也符合台灣服兵股的年齡。他計畫先服兵役，之後進軍台灣飲食業。即使赴台之路一波三折，也無阻他移民的決心。在取得護照的那一刻，他感歎「在香港是工作，在台灣是生活。」

香港是座國際化的都市，高昂的生活成本和樓價讓青年港人看不到未來，《超訊》曾寫過一篇青年對高房價的無奈，不少人終其一生也無法「上車」，辛苦的生活讓他們壓抑，而包容的台灣社會使工薪階層也能實現理想，享受生活。

據報導，陳自創提出了一個更宏觀並具前瞻性的觀點：港台兩地從官方到民間的各年齡段、各行各業人士的互動交流能影響和幫助中國大陸，歷史的原因讓三地在生活模式和政治制度上出現了差別，但隨著香港回歸、融入粵港澳大灣區，台灣也在變化，韓國瑜學習香港，在高雄推行英語教學，並將貨賣入了中國大陸。三地處在一個微妙的磨合期，與其斥中國大陸入侵，不如發揮各自優勢，共建和諧的華人社會。

當然，香港人在離開故土的同時，也有人從四面八方回流香港，有人放不下家鄉的親人、朋友，感到在外漂泊的無助，也有港人對這塊土地仍然眷念，選擇堅守。香港政府也應思考住房、教育、醫療等與老百姓生活息息相關的問題，讓東方之珠繁榮又宜居。

香港回歸移民署韓國瑜

相關新聞

為了14元…四川3少年悶死女店主、折斷她的手

2019-03-30 12:51

港鐵2事故被罰3500萬 挑假日半價「補償」捱批

2019-03-30 15:05

福建多地違法濫建「活人墓」嚴重 山林慘遭破壞

2019-03-30 14:21

持台胞證或台灣居民居住證可免門票遊武夷山景區

2019-03-30 10:02

追逐流浪大師 熱鬧過後…

2019-03-30 06:54

「帶寵上班日」 企業為員工減壓

2019-03-30 00:14

「星演美容」減肥藥含兩款禁藥 女病患服用後急性精神異常　

2019-03-29 20:57

超萌顏值配完美爆肌 陸健身網紅被封「金剛小芭比」

2019-03-29 20:26

同志交友軟體Grindr傳國安疑慮 中國母公司急脫手

2019-03-29 19:55

「不是中國製」玩幽默 南非瓶裝水意外惹火中國網友

2019-03-29 19:53

北京時裝周「消費」國際名牌 網友批恐怖：誰敢穿？

2019-03-29 19:52

華北名校院長爆性侵女師、傳下體照 連女學生也不放過

2019-03-29 19:44

13歲兒性侵6歲女 媽竟辯：他在學人體構造

2019-03-29 19:43

醫院院長改當電視台台長 網友諷：電視台病得不輕

2019-03-29 19:42

世界華人大獎 丘成桐獲終身成就獎

2019-03-29 19:40

柔道冠軍馬端斌控老家村支書貪腐 官媒也挺

2019-03-29 19:36

6歲女童遭13歲男孩性侵未予立案？陸官方回應了

2019-03-29 17:58

疑不滿嚴打電動單車 嫌犯進瀋陽警局引爆土炸彈當場亡

2019-03-29 17:57

上海這名服裝設計師證明 塑膠瓶也可以變得很時尚

2019-03-29 15:31

WWF報告：港人模式生活 需4.2個地球資源

2019-03-29 12:56

港推可分解塑膠 學者：恐送堆填區

2019-03-29 12:56

港「爭鮮」等3食肆 吞拿魚水銀超標

2019-03-29 12:56

事故不斷 港鐵照漲票價3.3%

2019-03-29 12:55

有人住進明朝公主墓穴 睡在石棺上趕都趕不走

2019-03-29 10:01

現代小龍女？南京明代公主墓竟住了一群活人

2019-03-29 10:01

卡車上的「游牧」民族

2019-03-29 06:01

成都飛仰光 四川航空每周三、日各1班

2019-03-29 04:32

海口通台北 每周1班8千噸級貨輪

2019-03-29 04:31

宗思隧道貫通 麗香鐵路明年開通

2019-03-29 04:31

粵港澳大灣區 打造一流醫療產業

2019-03-29 04:30

高鐵西九龍站 迎第1千萬名旅客

2019-03-29 04:30

廣角鏡／福建長龍 茶山梯田美景

2019-03-29 04:30

廣角鏡／貴州湄潭 「天下第一壺」

2019-03-29 04:29

長三角鐵路清明節運輸 將發送旅客1060萬人次

2019-03-29 04:26

陸高速公路省界收費站將取消 技術難關風險已做好預案

2019-03-29 04:26

大陸教育部終止 234 個本科以上中外合作辦學機構項目

2019-03-28 22:37

反擊孟晚舟案？中國擴大封殺加拿大芥花籽

2019-03-28 22:22

習近平剛結束訪歐 孟宏偉被指「縱容妻謀私利」遭雙開

2019-03-28 22:21

中國停飛96架波音機 航企每天損失破億

2019-03-28 22:17
看更多

熱門文章

邁步變小心、落坐要借力…習近平的腳怎麼了？

2019-03-29 17:29

陸生共諜是綠營製造出來的？ 周泓旭：一切為了蔡英文

2019-03-30 11:00

華北名校院長爆性侵女師、傳下體照 連女學生也不放過

2019-03-29 19:44

超萌顏值配完美爆肌 陸健身網紅被封「金剛小芭比」

2019-03-29 20:26

持台胞證或台灣居民居住證可免門票遊武夷山景區

2019-03-30 10:02

全球圍堵，不怕！ 華為去年淨利高達2668億

2019-03-30 00:09

北京時裝周「消費」國際名牌 網友批恐怖：誰敢穿？

2019-03-29 19:52

廈門市台港澳辦掛牌成立 對台「應通盡通」仍首要

2019-03-29 21:16

中日談5G 為習近平訪日鋪路

2019-03-30 00:19

「不是中國製」玩幽默 南非瓶裝水意外惹火中國網友

2019-03-29 19:53

A股史上第三次 外資今流入逾人民幣百億

2019-03-29 16:03

同志交友軟體Grindr傳國安疑慮 中國母公司急脫手

2019-03-29 19:55

德媒新疆採訪遇阻 民眾對再教育營指證歷歷

2019-03-30 12:46

外資湧入516億 A股大漲

2019-03-30 02:52

【人口販賣】現代版賣豬仔 到港打工被賣至一樓一鳳大廈

2019-03-30 12:02

追逐流浪大師 熱鬧過後…

2019-03-30 06:54

13歲兒性侵6歲女 媽竟辯：他在學人體構造

2019-03-29 19:43

被指課堂言論「損害國家聲譽」 重慶副教授丟教職

2019-03-29 17:28

糗了！解放軍新聞被踢爆引用汪精衛的詩 趕忙撤文道歉

2019-03-30 13:26

陸外匯局：中國不會以龐大外匯存底做不負責任的事

2019-03-29 17:05

四川小吃店女店主 遭三名青少年劫殺至死

2019-03-30 11:21

IMF：人民幣在全球央行外匯存底中的佔比創新高

2019-03-30 11:37

華為頭一遭 年營收逾千億美元

2019-03-29 23:19

香江風情／港修逃犯條例 各界警覺

2019-03-30 00:19

6歲女童遭13歲男孩性侵未予立案？陸官方回應了

2019-03-29 17:58

柔道冠軍馬端斌控老家村支書貪腐 官媒也挺

2019-03-29 19:36

中國施壓 台駐捷克代表參加會議被迫離席

2019-03-29 22:23

「星演美容」減肥藥含兩款禁藥 女病患服用後急性精神異常　

2019-03-29 20:57

為了14元…四川3少年悶死女店主、折斷她的手

2019-03-30 12:51

福建多地違法濫建「活人墓」嚴重 山林慘遭破壞

2019-03-30 14:21

響水爆炸案監測 官方證實苯超標

2019-03-29 17:34

融創孫宏斌看房市 不樂觀

2019-03-30 02:52

疑不滿嚴打電動單車 嫌犯進瀋陽警局引爆土炸彈當場亡

2019-03-29 17:57

陸核准野村控股、摩根大通為首批新設外資控股合資券商

2019-03-30 09:15

擔任大陸台籍社區主任助理遭內政部罰 當事人爭取補說明

2019-03-30 03:24

上海這名服裝設計師證明 塑膠瓶也可以變得很時尚

2019-03-29 15:31

股王貴州茅台 股價飆新高

2019-03-30 02:52

周小川：大陸金融業應擴大開放

2019-03-30 00:19

孟宏偉遭雙開 妻：中共未提證據

2019-03-30 00:13

「帶寵上班日」 企業為員工減壓

2019-03-30 00:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top