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福建多地違法濫建「活人墓」嚴重 山林慘遭破壞

2019-03-30 14:21聯合報 記者林則宏╱即時報導

清明節將至之際，新華社報導，福州長樂、福清、連江等地多處山林近年來慘遭嚴重濫墾，違法興建了大量「豪華墓」、「活人墓」，對環境破壞的程度令人觸目驚心。

報導稱，在福清市城頭鎮溪邊村對面的一座山上，可看到100多座已建成的墳墓分布在山林之間。在山頂，幾名工人正在興建一座活人大墓，該墓毀林面積近100平方公尺，共有十個墓穴，墓地周圍的樹木橫七豎八地倒伏在黃土上。

福州長樂區江田鎮南陽山海拔300多公尺的山頂區域，同樣有100多座新建墳墓密密麻麻覆蓋整片山體，其中不少是占地達100平方公尺以上的活人大墓，原本樹木蔥郁的秀美山林因此變得滿目瘡痍。

新華社指出，甚至連水庫周邊水源保護區也成為墳墓亂葬重災區。長樂區江田鎮境內的三溪水庫湖泊面積55萬多平方公尺，屬一級水源保護區。如今，水庫四周的山上已布滿數百座墳墓，連水庫中的一些小島也盡是墳頭，整個庫區宛如是一座超級大陵園。

這些違建的豪華墓普遍大量使用石板、水泥澆築。在庫區附近建墓，大量被挖起的黃土、砂石就堆積在一旁，一經雨水沖刷就會全數沖進水庫裡。

之所以會出現大量違法興建「豪華墓」、「活人墓」，報導歸結出幾個原因。首先，福清目前一個公墓墓穴售價約人民幣4萬元至6萬元。但如果自建一處能容納十人以上的活人墓，最低3萬元就能建成。

其次，福州沿海農村地區，不少民眾迷信風水，修建墳墓講究要背山面水，因此山清水秀之地往往就成為違建修墓的重災區。一些村民甚至透過搶佔「風水寶地」來出售牟利，從而助長了墓葬亂象。

多位村民告訴新華社記者，在一些「風水好」的地方，有村民用鋤頭把山挖了，扔一些建材先把地占住，再以高價賣出去，有的墓地甚至能賣到人民幣10萬元。

此外，執法機關不敢「碰硬」、「走過場」也是導致違法陵墓氾濫的原因之一。報導稱，有村民表示，家族以前建了一個占地400多平方公尺的活人大墓，後來鎮裡來人讓其整治，他買了一些樹木種植在墓地周圍就算過關了。

而公墓建設滯後也是墓葬亂象的主因。新華社指出，福清、長樂、連江等七個鄉鎮，僅少數鄉鎮有興建公益性公墓陵園。一些地方民眾反映，因為沒有公墓可去，只好自己進山挖墳。

福清市城頭鎮一處山坡遭濫建大量違法陵墓。（新華網）
福清市城頭鎮一處山坡遭濫建大量違法陵墓。（新華網）
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福建多地山林遭大批違法陵墓侵入，圖為福清市龍田鎮南山村一處山坡。（新華網）
福建多地山林遭大批違法陵墓侵入，圖為福清市龍田鎮南山村一處山坡。（新華網）
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