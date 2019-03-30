為了14元…四川3少年悶死女店主、折斷她的手

2019-03-30 12:51 世界日報 中國新聞組／北京30日電



未成年人凶殺案再添一樁！四川寶興縣五龍鄉小學對面商舖28日發現一具48歲女屍，其後寶興公安局抓獲三名未成年嫌疑人，三人為了一份3元(約台幣14元)的炸洋芋殺害店主。小小年紀心狠手辣令網友關切「教育到底出了什麼事」、「真希望法律能把定刑年齡改小至12歲」。

封面新聞報導，三名未成年人中，詹男（14歲）受黃男（15歲） 、張男（16歲）邀請到寶興玩耍，稱給他介紹女朋友。但三人身上沒有錢，當晚露宿菜市場。

知情村民稱，三個嫌疑人都出身單親家庭，長期在外，晚上就住在車站、菜市場，當地人經常給他們吃的，對面學校一位老師還曾給過他們50元吃飯。

五龍鄉東風村村主任范烈指出，被害人胡女的店舖是經營炸洋芋小吃的。三名嫌疑人當天到其鋪面上吃東西，大約吃到11時半左右，由於三人身上沒有錢，於是萌生搶劫意圖。於是三人用衣服將店主捂死，一隻手都被折斷了。三人殺害胡女之後，並搶走部分錢財和一部手機。

報導指出，當地居民28日發現女屍報案後，警方迅速介入調查，而在警方抓捕過程中，一名嫌疑人意圖逃竄，後警方鳴槍示警才得以抓獲嫌疑人，三人對作案事實供認不諱。

湖南13歲學生因零花錢錘殺父母，江蘇13歲少年不滿管教持菜刀砍死母親……，中國近日頻頻出現未成年人犯案，令網友感嘆校園、家庭教育出問題。

中國刑法規定，已滿14歲不滿18歲的人犯罪，應從輕或減輕處罰。有網友希望現行法律能把定刑年齡改小，改成12歲，也有人認為社會大環境為追求經濟利益拍出不健康的影視片，反而成為未成年人的不良示範。