四川一小吃店女店主 遭三名青少年劫殺至死

2019-03-30 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據四川省寶興縣警方通報，當地一所小學對面一家小吃店，28日發現一名女性屍體。經警方追查，受害者為48歲胡姓店主，三名青少年：14歲詹姓少年、15歲黃姓少年和16歲張姓少女涉有重嫌。經審查，三人對作案事實供認不諱，目前案件正在偵辦中。

這起事件也讓青少年犯罪問題再度引起大陸社會關注。

據《澎湃新聞》報導，當地一位村民稱，被害人胡某是經營炸洋芋的小吃店，三名嫌疑人當天到店內吃東西，大約吃到11點半左右，三人突然用衣服將店主胡某捂死，胡某一隻手甚至被折斷。三人在殺害胡某後，搶走了人民幣幾十元。

該名村民表示，三名嫌疑人都出身單親家庭，長期在外遊蕩，晚上就住在車站、菜市場，當地人經常給他們吃的，對面學校一位老師還曾給過他們50元吃飯。

大陸近年來未成年人犯罪問題日益突出，甚至不時傳出青少年殺害至親的不幸事件。去年12月2日，湖南沅江，一名12歲吳姓少年因不滿母親管教，持刀將其母親砍殺20多刀致死；去年12月31日，湖南衡南再傳出，一名13歲羅姓少年，以錘子先後將其父母錘擊致死。

今年3月18日，江蘇鹽城一名13歲的邵姓少年，同樣因不服母親管教，將其砍殺致死。

大陸現行刑法規定，已滿16周歲的人犯罪，應當負刑事責任。已滿14周歲不滿16周歲的人，犯故意殺人，故意傷害致人重傷或死亡、強姦、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投放危險物質的，應當負刑事責任。

亦即，在大陸已滿14周歲未滿16周歲的未成年人，只對前述八種較為嚴重的犯罪承擔刑事責任；滿16周歲則對所犯的所有罪行承擔刑事責任。

但面對青少年犯罪有增加的趨勢，中國青年報指出，在今年大陸全國兩會上，重慶市謝家灣小學校長劉希婭等30名全國人大代表就聯名提案，建議將刑法所規定的未成年人刑事責任年齡下限降至12周歲，同時調整相對負刑事責任年齡為12周歲至14周歲。