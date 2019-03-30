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追逐流浪大師 熱鬧過後…

2019-03-30 06:54世界日報 中國新聞組／整理

「流浪大師」沈巍
「流浪大師」沈巍
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「流浪大師」沈巍火了。在一系列短視頻中，沈巍是一個蓬頭垢面的流浪漢，也是一個學富五車的「國學大師」，每天吸引著無數人圍觀、拍攝。就在暴紅七日後，沈巍逃離瘋狂的圍觀，但「網紅活捉大師」仍在上演，這場鬧劇何時結束，沒人說得準。

「流浪漢」 有錢有親人有腦袋

新京報報導，當「沈巍」的名字出現在社交媒體首頁時，一度讓人以為說的是去年播出的某網劇主角，然而兩個「沈巍」的形象天差地別，一個是穿戴齊整的大學教授，一個蓬頭垢面的拾荒者、流浪漢。

「流浪漢」沈巍準確來說不算一般意義上的「流浪漢」。他是上海人，大學畢業，有過體面的工作，1990年代的時候辦了病休；家裡的房子拆遷分給他一小筆拆遷費，是父親留給他的遺產。單位每月還是會給他打病休工資，現在沈巍的銀行戶頭上，大約有10萬（人民幣，下同）。

沈巍跟一些居無定所者不一樣，他有錢、有親人，也有工作能力。他口齒清晰，思維清楚，愛讀書。這個特別的流浪漢拾荒不是為賺錢，而是因為它們還有用「不能浪費」。年輕時他被迫做了不喜歡的審計工作，沒有學他喜愛的中文和國際政治，家裡也不喜歡他畫畫、讀歷史……因為愛撿垃圾，單位領導主動找他辦了病退，後來和家人賭氣斷絕關係自己出來租房子住，幾年後又因為撿垃圾被鄰居投訴，開始流落街頭。

「大師」 讀資治通鑑和左傳

現在在網上搜索「流浪沈巍」出來的視頻，基本都是出自抖音。視頻裡「大師」身著破衣爛衫，用相當標準的普通話跟拍攝者談論著他從書裡看來的道理。

他看《資治通鑑》、《左傳》、《戰國策》等，談論小孩子為什麼要花幾百幾千塊買鞋，卻不肯花十幾塊買書。他也跟路人解讀法國畫家歐仁德拉克羅瓦（Eugene Delacroix）的作品《但丁之舟》。

沈巍說自己的見解並沒有多深刻，他只是一個愛讀書的人。然而抖音的視頻播客，卻把他捧成了「大師」。有人說他專門從杜拜來請教「沈大師」關於垃圾分配的學問，還有女性舉著牌子說要嫁給他。這一切的背後都是「流量」作怪。在抖音上，只要有「沈巍」大師的名號，視頻的點擊量就可以上千。一個在抖音上名為「師娘」的女性主播，因為直播沈巍圈粉30多萬。

被迫現身於聚光燈下的生活，再也沒有了平靜的生活。在這場無視隱私的圍觀之中，沈巍當場戳破圍堵者的假面：「你們把我當猴兒耍！」、「現在書讀得少了，好像覺得很稀奇，不是我學問多大，是你們自身造成的，你們書讀得少，就這麼簡單的道理。」

「瘋子」 為了利益只顧搶拍

屏幕這邊的我們對著視頻百思不得其解，屏幕那邊的拍攝者正在陷入更深的瘋狂。

從陸陸續續發表的媒體報導來看，網紅們像出遊打卡一樣搶著和沈巍共同出現在鏡頭裡，趁著沈巍讀書、撿垃圾的時候，非要上前湊；沈巍受訪時，外面伸著無數貪婪的手機自拍桿。「師娘」開始簽書發售了，簽名寫的就是「師娘」；短視頻太多難再出彩，有人打算組成小組帶上沈巍演情景戲。大批大批的人湧向沈巍借宿的廢棄的樓房，爭相與沈巍握手，急切的程度彷彿看見最愛的偶像，而每天天亮時分，手機和人們焦急地等待沈巍現身。

都瘋了嗎？有人反駁說他們才沒瘋，每一個鏡頭背後都是錢。而發展到這個地步，劇情已經和讀書、和問道沒有一絲半點的關係，人們關心的是「沈巍」，一個除了流量和利益之外沒有任何意義的「沈巍」。

這樣的發展也無法用理論解釋，當全景監控社會通過直播鏡頭實現的時候，被展示的「瘋子」在圍堵下竟然保持著理性，而圍觀「瘋子」的人變成真正的「瘋子」。

沈巍在一次訪問中怒斥自己被人當猴耍，「我站在這裡，你們怎麼拍怎麼賺錢隨便吧，我實在沒辦法了，你們連最基本的尊嚴都不給我。」

報導稱此為理性時代的「瘋癲」理論失效，或許是因為我們正生活在一個可以為了利益，把理性拋於腦後的時代。在沈巍的周圍形成了一個競爭場，鏡頭和背後的關注，有最大的話語權。而侵犯隱私、刻板化甚至造假呈現，對他們來說，毫無羞恥可言，而在競爭的現場，給他們負面反饋的，只有被擠在中間手足無措的沈巍。在利益的驅動下他們陷入了一種新的群體歇斯底里——每個人都無比清醒，每個人都無比瘋魔。

大批人湧向沈巍借宿的廢棄的樓房，爭相與沈巍合影。
大批人湧向沈巍借宿的廢棄的樓房，爭相與沈巍合影。
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「尋隱者」 幫常人建智者人設

除了「大師」，沈巍還被當作追求自由的隱士。所謂小隱隱於野，中隱隱於市，大隱隱於朝，從公務員崗位退出的沈巍是中間這一級別，在繁華的上海，他在書裡找到了棲身之所。他看似身分卑微，卻擁有治世的才華。

沈巍的「流浪漢」和「大師」兩重意象，經過「隱士文化」的包裝，讓他的形象多了一重瀟灑和反叛的意味。雖然沈巍口傳的「至理名言」，不過是簡單的讀書心得。但今天的「尋隱者」不這麼認為，短短的幾十秒視頻，從「大師」口中得到的，是關於人生的「智慧」。

報導指出，這是一種雞湯式的接受邏輯。破敗的形象和流浪的背景，為沈巍建立「讀書人」和「智者大師」人設提供了基礎，不善思考的當代「尋隱者」，被沈巍的形象和談吐的巨大落差所擊倒，彷彿自己受到了高人指點。

當大師走了 留下啥？

鬧劇的最後，沈巍走了。3月25日，他留下了一塊牌子寫下「沈先生已離開」。

從後來發表的新短視頻看，他理了髮，剃了鬍子，換了新衣服。之後，他到了派出所補辦了新身分證。視頻的結尾，他穿著新衣服拿著手機看了一會兒，把手機放在一邊，拿起兩本書頓了頓，並不打算翻開。

在侵蝕之下，沈巍終於得到了不知是誰提供的保護。可這究竟是保護，還是新一波流量操作的預兆呢？短視頻生產已經被公司化，所以我們現在看到的短視頻才會那麼套路，他們是統一流水線下的產品，主播是公司找的，製作是公司給培訓的……他們會放過沈巍嗎？

沈巍受不了了，他在別人的幫助下逃逸了。可他真的逃走了嗎？那塊「沈先生離開了」的牌子，會不會是新一輪流量操作的前兆？注意力經濟可以繼續造新的人設——「剪掉頭髮」的「國學大師」，「重歸安寧」的「流浪大師」，標籤、人設、瘋狂、逃逸、再立標籤……只有當厭倦來臨，循環才能暫時停止，而新的循環，正蘊育著洶湧而來。

而我們每個陷入循環的人，在別人眼裡，都是瘋子。

"流浪大師"爆紅7日後:大師去流浪留下瘋子在直播
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抖音工作網紅

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