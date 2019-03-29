「星演美容」減肥藥含兩款禁藥 女病患服用後急性精神異常

2019-03-29 20:57 香港01 記者 香港01 記者 張雅婷 ／報導



衞生署接獲醫管局通報，一名女病人因服用一種名為「星演美容」的減肥產品後出現急性精神異常徵狀，需入院。化驗後發現該減肥藥含有兩種禁用的西藥成分「西布曲明」及「酚酞」，分別能增加心血管疾病的風險及致癌。衞生署呼籲市民停用。

該名女病患於屯門建生街市一間印尼店舖購買該減肥藥，每盒有30粒。醫管局其後化驗病人提交的產品樣本，發現產品含有被禁用的西藥成分「西布曲明」及「酚酞」，有關結果及後經政府化驗所證實。衞生署仍繼續調查。

「西布曲明」曾用於抑壓食慾，由於該藥能增加心血管疾病的風險，因此自2010年11月起，含「西布曲明」的產品已被禁止在香港使用。「酚酞」曾用作治療便秘，但因可能致癌亦被禁用。衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。

已購買上述產品的市民應立即停止服用，市民如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。已購買上述產品的市民，可於辦公時間內將有關產品交予灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1856室衞生署藥物辦公室銷毀。

衞生署呼籲市民不要購買或服用一種名為「星演美容」的減肥產品，因該產品被發現含有未標示及已被禁用的西藥成分，服用後可能危害健康。（衞生署提供） 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》