超萌顏值配完美爆肌 陸健身網紅被封「金剛小芭比」

2019-03-29 20:26 香港01 記者謝茜嘉／報導



大陸一名21歲健身網紅則操練出一身「爆肌」。圖擷自 金剛小芭比啊 分享 facebook 擁有窈窕身材是許多女生的願望，內地一名21歲健身網紅則操練出一身「爆肌」。這名來自遼寧的女大學生兩年前看了一場健身比賽，被參賽者一身肌肉深深震撼，自此愛上健身日日鍛煉，如今已可舉重264磅。她不時把健身片放上網分享，因萌爆外貌和健碩身材對比太大，故被冠上「真人版春麗」及「金剛小芭比」等稱號，成功在網絡走紅。雖然有網民笑她會找不到男朋友，但她相信會找到志同道合和理解她的男孩，更揚言：「做我男朋友吧，我來保護你」。

據內地媒體報道，這位「金剛芭比」名叫程璐，現年21歲，是一名來自遼寧瀋陽的大三學生。程璐擁有人人稱羡的健美身材，一切由兩年前開始。程璐憶述當年高中畢業時，朋友帶她看一場健美比賽，看到台上參賽者的古銅色肌膚，感覺健身非常健康，大學入讀瀋陽體育學院後在2年級時選修健身專業，開始走上健身道路。

程璐在專業老師指導下，堅持每天健身5小時，上午練2小時，晚上至少練3小時，把大部分時間都放在健身上。另外她會配合均衡飲食，為自己製作營養餐，令體重維持在110斤（123.2磅），現時舉重最高更達264磅，同時擁有一身結實的二頭肌、背肌、腹肌和腹肌等。去年11月她更在全國健美健身職業精英總決賽取得第4名。

程璐受訪時透露，父親一開始不理解為何她沉迷健身，其後受她影響下，開始慢慢接觸健身，而媽媽亦喜歡做瑜伽和健身，一家人有共同興趣。她把健身片放上網分享後，因可愛外貌和健碩身材對比太大而爆紅，更被封「金剛小芭比」。由於她曾扮演遊戲角色「春麗」，亦有網民稱她是「真人版春麗」。

她曾表示一天內最多有200人加其微信，而且收過上萬條訊息，但她都一一婉拒。有網民擔心她交不到男朋友，她則不擔心這個問題，因為她接觸的圈子都是健身人士，相信會找到一個志同道合和理解她的男孩，「做我男朋友吧，我來保護你」。

不少網民都大讚她有恆心，「這個真的很難，女人肌肉感覺比男人難練」、「看得我都想去健身了」；有人則笑言能練成這樣子絕不容易，「感覺一掌絕對能給我拍牆上」。

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