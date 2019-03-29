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疑不滿嚴打電動單車 嫌犯進瀋陽警局引爆土炸彈當場亡

2019-03-29 17:57世界日報 中國新聞組／北京29日電

瀋陽市公安局微博通報，28日13時50分許，瀋陽市公安局交通警察局和平一大隊發生一起縱火爆炸襲警案。犯罪嫌疑人縱火後，在一樓接待大廳引爆用黑火藥自製的爆炸物，造成兩名警務人員和一名辦事群眾受輕傷（無生命危險），嫌犯則當場死亡。有消息指出，案件疑似與警方嚴打電動單車有關。

綜合北京頭條用戶端、香港蘋果日報報導，交警局受襲後現場一片狼藉，一樓接待大廳玻璃全被震碎，天花板塌下，雜物散落一地，牆壁被嚴重熏黑；二樓亦有多處窗戶破損。現場有煙霧，還有一人疑似懸在交警隊的樓體外側。目擊者表示，由於現場圍觀人群太多，無法靠近，所以對事件發生的具體原因暫時不太清楚。

另有現場目擊民眾稱，他是聽到一聲爆炸聲，到現場時看到了四輛消防車和救護車，還有一位胳膊被炸傷、穿著員警制服的女子，看起來受到了驚嚇。

事發當時，不少市民在附近圍觀舉機拍照，有拍攝者在影片中說道，「整個辦事大廳全炸了，衝擊波特別大，有人拿個皮箱子，裡邊不知道是什麼，開始點火，轟的一下炸了！」交警局附近街道有多名制服人員疏散人群，同時指揮附近車輛繞行。

疑犯先縱火後引爆，自己當場死亡，另有兩名警員及一名市民受輕傷。但當局無說明疑犯身分、作案過程及動機等，也無說明是次襲擊是否恐襲。瀋陽和平區委宣傳部表示，「各部門領導已到場了解事件」。

官方事後發出簡單通報，指疑犯引爆的是自製黑色炸藥，但沒有交代其姓名和炸警局的動機，連其性別、年齡等資料都欠奉。有網友懷疑，爆炸案與瀋陽市交警近期嚴打電動單車有關。

爆炸案也在微博引起熱議，有網友稱當地交警可恨：「瀋陽北站交警隊交警特別壞，為完成業績還是怎麼的，違停罰200元（人民幣）扣三分。」「工作人員以各種理由搪塞為難辦事者，我也曾有這種想法想報復他們，後來合計還有老婆孩子，放棄了。」

交警隊大樓在爆炸後產生強烈火光，黑煙衝天。紅圈處為發生爆炸後，有一人爬出大樓外牆...
交警隊大樓在爆炸後產生強烈火光，黑煙衝天。紅圈處為發生爆炸後，有一人爬出大樓外牆逃生（取材自微博）。
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爆炸縱火公安

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