柔道冠軍馬端斌控老家村支書貪腐 官媒也挺

2019-03-29 19:36 世界日報 中國新聞組／北京29日電



大陸柔道冠軍馬端斌，舉報村委書記貪腐上千萬。圖取材自央視網 分享 facebook 中國國家柔道隊運動員、柔道全運會冠軍馬端斌，27日透過微博舉報老家的兩任村支書，存在貪腐上千萬（人民幣，下同）、勾結地痞流氓欺壓村民等問題。官媒央視網也發表評論表達支持，「不能指望每個村都有能夠勇敢發聲的柔道冠軍。」不過，馬端斌事後卻刪除舉報微博，僅回應「無可奉告」。

對於馬端斌的舉報，桓仁滿族自治縣委宣傳部官方28日則回應，已經成立專門小組開展核查工作。

據南都網和澎湃新聞報導，馬端斌是國家柔道隊現役運動員，曾取得世界柔道各項大賽前三名，2016年代表中國參加巴西里約奧運。

馬端斌老家是遼寧省本溪市桓仁滿族自治縣五里甸子鎮樺樹甸子村。他在微博實名舉報兩任村支書劉忠軍、劉忠和。

馬端斌寫道，劉忠軍和劉忠和是親兄弟。「劉忠軍因為貪汙腐敗，在村民不斷上告後，受處分被勸辭職，但是貪汙的上千萬元扶貧款卻去向不明。村民以為擺脫了劉忠軍的欺壓，沒想到他親兄弟劉忠和又當上了村書記。同樣在村裡胡作非為，飛揚跋扈，巧取豪奪，村民苦不堪言。」

當地知情人士說：「村子裡果樹林木很多，但劉氏兄弟從2007年前後逐漸通過各種手段收去併入自家的產業，村民誰敢阻攔就會遭到打擊報復。」

舉報受關注 父親被帶走調查

新京報報導，馬端斌因實名舉報受到關注，28日晚又發帖稱，「父親半夜被不明身分的人帶走」。政府相關負責人表示，馬端斌父親並無大礙，馬端斌父親亦稱，自己正在鎮政府大樓，自願配合調查。

央視網評論稱指出，如果一個村支書存在違法違規情形，都要柔道冠軍利用自己的影響力去推動調查，那有問題的就不僅是村支書，而是對基層治理負有責任的政府部門。