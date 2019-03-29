世界華人大獎 丘成桐獲終身成就獎

2019-03-29 19:40 世界日報 中國新聞組／北京29日電



「影響世界華人盛典大獎」組委會28日公布丘成獲得終身成就獎，丘成桐在世界數學、物理學等諸多科學研究做出卓越貢獻，是當代最具影響力的數學家之一。

「世界因你而美麗——2018-2019影響世界華人盛典」由鳳凰衛視及鳳凰網發起，連同中國新聞社、美國世界日報、亞洲週刊、南方都市報、旺旺中時集團及新浪、網易、澎湃新聞等二十餘家海內外具影響力的華語媒體共同主辦。

丘成桐1949年生於廣東汕頭，同年隨父母移居香港。1969年畢業於香港中文大學，1971年獲加州伯克萊分校數學博士學位，1976 年出任史丹福大學數學教授，1987年至今任教於哈佛大學，現為哈佛大學唯一一位數學與物理學終身教授。1993年被選為美國科學院院士，1994年成為中國科學院外籍院士。

丘成桐的工作深刻變革並擴展了偏微分方程在微分幾何中的作用，影響遍及拓撲學、代數幾何、表示理論、廣義相對論等眾多數學和物理領域，他證明了卡拉比猜想，以他的名字命名的卡拉比-丘流形，是物理學中弦理論的基本概念。他在工程學的各個分支也有很重要的貢獻，包括控制論、圖論（應用到社會科學）、數據分析、人工智能和三維圖像處理等。

此外，丘成桐不僅是世界數學界最高榮譽菲爾茲獎首位華人得主，也是繼陳省身之後第二位獲得沃爾夫數學獎的華人，還是獲得馬塞爾格羅斯曼物理獎的首位華人。

丘成桐長期熱心中國的數學研究事業，盡管數學科學的推廣並非一朝一夕的事，但丘成桐總是會用自己的經歷鼓勵年輕人：「我從來不怕失敗，我做學問往往失敗90多次，最後一次，我覺得總會有成功的可能。」他說，只要目標是正義的，就算有成敗的事，其實並不重要。