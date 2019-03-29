醫院院長改當電視台台長 網友諷：電視台病得不輕

2019-03-29 19:42 世界日報 中國新聞組／北京29日電



中國官員調動再起爭議。湖南省岳陽縣人民醫院院長喻新亞20日調任該縣廣播電視台台長，遭批跨度太大，形同徹底轉行。網友譏諷「電視台病得不輕」、但也有網友說「不要電視台長調去當醫院院長就好」，官方則稱這是「正常幹部交流」。

中國官場奇葩調動屢見不鮮。2014年，哈爾濱市人大發布任免職名單，畜牧獸醫局局長秦德亮轉任教育局局長，挨批「管畜牲的去管學生」，至今仍被引為趣談。

不過最為人知的當屬中國桌球名將蔡振華2014年接任中國足球協會主席。這項人事任命遭廣大球迷痛批「打桌球的來管踢足球的」、「專業從零開始」。他曾批國足一天只練球兩小時，「我們乒乓球都練6到7個小時」，因而被笑外行。

微信公眾號媒通社報導，3月20日，湖南省岳陽縣召開機構改革幹部任前集體談話會，會上宣布中國岳陽縣委關於幹部任免的決定。其中，岳陽縣人民醫院院長喻新亞調任岳陽縣廣播電視台黨組書記、台長。

消息發布後，輿論譁然。有人質疑，「醫院院長去管電視台，這麼跨界能行嗎？」如此調動形同徹底轉行。也有人調侃，「醫院是治病的，電視台確實病了，而且不輕」。

對此，岳陽縣委宣傳部副部長李月爭昨天接受官媒人民網採訪時表示，這次幹部任免嚴格參照中共中央印發的「黨政領導幹部選拔任用工作條例」執行，經過縣委黨委的「充分考慮、多方審核」。

他強調，按照上級幹部交流的精神，行政單位的負責人工作一定年限後需要交流崗位，喻新亞在縣人民醫院擔任院長一職已有多年，曾透過自學考試獲得中文專業文憑，「符合交換崗位條件，屬於正常幹部交流」。

據報導，喻新亞從醫生轉而掌管電視台還不算離譜。中國新聞學者郭全中此前曾撰文爆料，東北一個地市級市長還把殯儀館館長調任當地報社社長，因為這名館長「把殯儀館搞得風生水起」。