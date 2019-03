同志交友軟體Grindr傳國安疑慮 中國母公司急脫手

2019-03-29 19:55 世界日報 中國新聞組/北京29日電



同志社交App Grindr傳出有國安疑慮,北京崑崙萬維公司聞訊後急著脫手。 (路透) 分享 facebook 知情人士透露,美國政府一個國安小組告知美國國安疑慮之後,北京崑崙萬維急著脫手同志交友軟體Grindr。

中央社引述路透報導,兩名消息人士表示,美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)已告知遊戲公司北京崑崙萬維(Beijing Kunlun Tech Co Ltd)擁有Grindr構成國安威脅。

目前無從得知美國外來投資審查委員會具體關切的點,也不知道有沒有人做出緩解舉動。

美國近來加強審查App開發商處理個資的安全性,特別是一些涉及美國軍事或情報官員的案例。

北京崑崙萬維去年8月表示,準備讓Grindr首次公開募股(IPO)。由於美國外來投資審查委員會插手,北京崑崙萬維現在將把重點轉向完全脫手的拍賣流程。

消息人士表示,Grindr已僱用投資銀行科溫公司(Cowen Inc)處理出售事宜,並洽詢美國各大投資公司以及競爭對手的收購意願。

報導指出,這是美國外來投資審查委員會少見的大動作破壞收購案,北京崑崙萬維2016至2018年間透過兩次交易接管Grindr,並未遞交收購案給美國外來投資審查委員會審查,因此無力抵擋委員會的插手。

Grindr自稱是全球最大的同志、雙性戀、跨性別者、酷兒族群的社交App,截至2017年用戶多達2700萬人。Grindr的隱私政策指出,該公司會蒐集用戶遞交的個資,包括個人位置、訊息,一些案例中,甚至會蒐集用戶的愛滋病毒HIV狀況。