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同志交友軟體Grindr傳國安疑慮 中國母公司急脫手

2019-03-29 19:55世界日報 中國新聞組／北京29日電

同志社交App Grindr傳出有國安疑慮，北京崑崙萬維公司聞訊後急著脫手。 （...
同志社交App Grindr傳出有國安疑慮，北京崑崙萬維公司聞訊後急著脫手。 （路透）
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知情人士透露，美國政府一個國安小組告知美國國安疑慮之後，北京崑崙萬維急著脫手同志交友軟體Grindr。

中央社引述路透報導，兩名消息人士表示，美國外來投資審查委員會（Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS）已告知遊戲公司北京崑崙萬維（Beijing Kunlun Tech Co Ltd）擁有Grindr構成國安威脅。

目前無從得知美國外來投資審查委員會具體關切的點，也不知道有沒有人做出緩解舉動。

美國近來加強審查App開發商處理個資的安全性，特別是一些涉及美國軍事或情報官員的案例。

北京崑崙萬維去年8月表示，準備讓Grindr首次公開募股（IPO）。由於美國外來投資審查委員會插手，北京崑崙萬維現在將把重點轉向完全脫手的拍賣流程。

消息人士表示，Grindr已僱用投資銀行科溫公司（Cowen Inc）處理出售事宜，並洽詢美國各大投資公司以及競爭對手的收購意願。

報導指出，這是美國外來投資審查委員會少見的大動作破壞收購案，北京崑崙萬維2016至2018年間透過兩次交易接管Grindr，並未遞交收購案給美國外來投資審查委員會審查，因此無力抵擋委員會的插手。

Grindr自稱是全球最大的同志、雙性戀、跨性別者、酷兒族群的社交App，截至2017年用戶多達2700萬人。Grindr的隱私政策指出，該公司會蒐集用戶遞交的個資，包括個人位置、訊息，一些案例中，甚至會蒐集用戶的愛滋病毒HIV狀況。

北京國安同志

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