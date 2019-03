「不是中國製」玩幽默 南非瓶裝水意外惹火中國網友

2019-03-29 19:53 世界日報 中國新聞組/北京29日電



南非瓶裝水搞幽默,卻惹火中國網友。(取材自It's not Made in China官網) 分享 facebook 南非一家瓶裝水廠商推出一款名為「STILL WATER it`s not made in China」(非氣泡水,不是中國製)產品,引發中國消費者的怒火,他們形容該廠商「種族歧視」,揚言抵制這項產品。

「不是中國製」公司於2014年開始營運,但在一名中國網友於微博上分享後,才吸引大眾廣泛注意。該網友表示,「我會強烈抵制它,該廠商好像是卯足勁要昭告世界,他們與中國沒有半點關係」。另名網友則評論,「如果它不是在中國製造,我就不會喝!」

這家廠商總部位在德爾班,該公司一名匿名代表告訴南華早報,公司對中國網友的反應感到驚訝,「我們從未計畫製造爭議」。

他指出,雖然在中國製造的產品通常與廉價和低品質有關,但該公司已在官網上澄清,使用這樣的名稱,目的為與其他公司區分,公司以為大眾會看見他們的獨特幽默。

官網上寫著,「我們有個想法,在當地做些不同的事情,因為每人都習慣在所有東西上看見『中國製造』」。

據報導,該公司收到網友反應後,感受龐大壓力,目前考慮更名為「Madiba-land」(馬迪巴的土地),「馬迪巴」是南非前總統曼德拉的族名,意思為「親愛的酋長」 。

加拿大先前有廠商推出「不是中國製」杯子,澳洲也有「不是中國製縫紉」公司。