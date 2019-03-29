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全台唯二原始海岸線！墾丁2處世外桃源 管制35年後首度開放

北京時裝周「消費」國際名牌 網友批恐怖：誰敢穿？

2019-03-29 19:52世界日報 中國新聞組／北京29日電

2019秋冬系列中國國際時裝周25日在北京揭幕，其中時裝設計師胡社光的「時尚娘子軍」系列，拿國際時尚品牌Chanel、Gucci、D&G（Dolce & Gabbana）大作文章，被網友批「恐怖」、「惡心」。更被香港著名時裝設計師鄧達智指譁眾取寵，有侵權之嫌。

綜合媒體報導，胡社光的「時尚娘子軍」系列，模特兒身穿墨綠色褲裝，腳踩軍靴、臉塗紅裝、頭戴誇張頭飾，上有Chanel、Gucci、D&G等品牌字樣。據稱設計師的原意想向世界宣示「中國女人很強大」，因為啟用的模特兒平均55歲。但被網友批「太惡心了、好恐怖」，「這啥啊」、「有人看得懂嗎」。

香港蘋果日報報導，香港著名時裝設計師鄧達智表示，其實該設計理念不壞，但沒有確實貫徹。鄧達智說，「時尚娘子軍」可連繫到Dior前設計師John Galliano十多年前的一系列誇張的設計，但「時尚娘子軍」卻沒帶出新方向，無法超越John Galliano十幾年前不平衡的美感。鄧認為「時尚娘子軍」系列「借用其他國際牌子，其實是譁眾取寵，還有侵權之嫌，隨時挨告」。

2019秋冬系列中國國際時裝周被指惡搞國際時尚品牌，除了招致譁眾取寵之批，也讓中國許多時尚博客看不下去，批評「時尚娘子軍」的創意「有人看得懂嗎」，粉絲也紛紛回應「這啥啊」、「唉」、「這誰敢穿」。

「時尚娘子軍」拿品牌做文章，以誇張的頭飾來表現，有頭飾還繡上Chanel雙C...
「時尚娘子軍」拿品牌做文章，以誇張的頭飾來表現，有頭飾還繡上Chanel雙C標誌。 （取材自微博）
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