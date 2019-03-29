華北名校院長爆性侵女師、傳下體照 連女學生也不放過

2019-03-29 19:44 世界日報 中國新聞組╱北京29日電



北京知名的華北電力大學可再生能源學院院長戴松元被爆傳不雅照、長期性侵女教師致其懷孕。圖（取材自華北電力大學官網） 分享 facebook 北京知名的華北電力大學可再生能源學院院長戴松元被指長期性侵女教師致懷孕，同時還性騷擾女學生，28日登上微博熱搜。華北電力大學隨即發布公告稱，已於20日停止戴松元院長工作，28日決定免去戴松元可再生能源學院黨委副書記、院長職務。

中新周刊報導，28日凌晨，網友轉發多張微信聊天截圖，並稱「戴院長連學生也不放過啊。」圖片顯示，「戴老師」多次給女生發消息，稱對自己的老婆沒有興趣，「想你了哦」、「房間已經定了哦。你要是不來的話，我會氣死的哦。」不斷明示暗示學生陪自己，甚至給對方發自己隱私部位的照片。而截圖顯示，學生多次拒絕，並請求他不要再說此類的話，放過自己。

很快，又有網友曬出截圖，指戴松元此前「性侵女教師」。有微博用戶10日稱華北電力大學某戴姓院長長期性侵、猥褻女教師致其懷孕，戴得悉後竟還要她趕快墮胎，害女老師多次自殺未遂。

報導說，更有網友稱，戴松元將其妻兒虛構成華北電力大學可再生能源學院的職工，列入項目書，有套取人員績效的嫌疑。

「是教師隊伍中的渣滓一枚」、「老戴真的是罪有應得」在知乎相關問題上，自稱華北電力大學的學生如此評價戴松元。

據報導，此前公開資料顯示，戴松元為華北電力大學可再生能源學院的現任院長。

該學院官網「傑出人才」第一欄便是戴松元，其稱號為「973」（973計畫，國家重點基礎研究發展計畫）首席科學家。

上述官網介紹，戴松元科研能力突出，學術成果頗豐，發表論文多篇，申請發明專利多項。於2005年和2007年獲得合肥研究院「優秀博士生導師」榮譽稱號。

據一名學生爆料，學校已知曉此事，但「一直壓著」。就在網友紛紛跑到華北電力大學官方微博下評論後，該校終於回應，表示相關違紀問題由紀委依紀依規立案審查，嚴肅處理。